Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Ảnh: CP

Khi đoàn xe chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Cung Hòa Bình, Thủ tướng Hun Manet nồng ấm chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet vào vị trí danh dự, Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Campuchia. Tiếp đó, hai Thủ tướng song bước duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành phần phía Campuchia tham dự lễ đón; Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu với Thủ tướng Hun Manet thành phần phía Việt Nam. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm chính thức.

Dự kiến tại hội đàm, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá, tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, đưa quan hệ ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Cũng trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia - Ảnh: CP

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet - Ảnh: CP

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 9/10/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: TTXVN