Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Campuchia từ ngày 9-10/10.

Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất. Campuchia coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam và mong muốn gắn kết hơn với Việt Nam.

Hợp tác quốc phòng – an ninh khẳng định vai trò trụ cột. Hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước.

Hợp tác thương mại – đầu tư và du lịch tạo động lực bứt phá. Kim ngạch song phương tăng trưởng cao, riêng 8 tháng đầu năm nay đạt 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề biên giới, người gốc Việt tiếp tục có những tiến triển tích cực.

Hai Thủ tướng đứng trên bục danh dự cử hành lễ chào cờ. Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng cúi chào trước quân kỳ. Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: VGP