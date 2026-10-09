Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 9-10/10/2026.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, diễn ra bốn tháng sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet.

Khi đoàn xe chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Cung Hòa Bình, Thủ tướng Hun Manet nồng ấm chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet vào vị trí danh dự, Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Campuchia. Tiếp đó, hai Thủ tướng song bước duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành phần phía Campuchia tham dự lễ đón; Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu với Thủ tướng Hun Manet thành phần phía Việt Nam. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm chính thức.

Dự kiến tại hội đàm, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá, tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, đưa quan hệ ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thời gian qua, tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet.

Về quốc phòng-an ninh, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Thương mại, đầu tư và du lịch là những động lực quan trọng của quan hệ. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, với nhiều hoạt động giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.