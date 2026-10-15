Thủ tướng cam kết kiểm soát giá nhà ở xã hội, nhà cho thuê cho người trẻ

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng tham dự diễn đàn quan trọng này để trao đổi, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề xuất của các bạn thanh niên Việt Nam.

Về nhu cầu nhà ở của thế hệ trẻ, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang trình Quốc hội Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Các giải pháp sắp tới sẽ hỗ trợ người trẻ thuê, mua nhà với chi phí phù hợp, không phải bỏ ra quá nhiều nguồn lực.

"Tôi khẳng định với các bạn là giá nhà ở, giá thị trường bất động sản, nhất là đối với phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội sẽ được Chính phủ chỉ đạo để kiểm soát chặt chẽ và không để gia tăng những bất hợp lý, phải đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho thế hệ trẻ", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng thương mại triển khai thực chất, hiệu quả Chương trình tín dụng hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội đối với người trẻ theo Nghị quyết số 33 của Chính phủ. Khẩn trương hoàn thiện đề án để có cơ chế chính sách, phù hợp, kể cả tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Chính sách để cho vay thuê nhà dài hạn.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp do thanh niên làm chủ tiếp cận nguồn vốn tín dụng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách cho học sinh, sinh viên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cũng ghi nhận những đóng góp của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các tổ công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ người dân, địa phương xây dựng và vận hành chính quyền số, xã hội số, nhất là ở những nơi khó khăn trong những ngày đầu sắp xếp tổ chức bộ máy.

Kỹ sư, nhà khoa học, doanh nghiệp trẻ tham gia các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, fintech và blockchain; một số startup công nghệ do thanh niên làm chủ đã triển khai dự án có vốn đầu tư hàng chục triệu USD. Nhiều tấm gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương và đất nước.

Nhờ sự đóng góp tích cực của lực lượng thanh niên hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2026 đã tăng trưởng mạnh mẽ gần 68% so với năm 2025, lọt vào Top 50 Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và top 10 châu Á. Qua đó, đóng góp về chất cho tăng trưởng cao và bền vững, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ cho sản xuất, đời sống, tăng cường năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đề xuất chính sách phát triển nhân lực trẻ trong các lĩnh vực AI, hàng không vũ trụ

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá như: Một bộ phận thanh niên chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, đặc biệt là trách nhiệm trước tương lai dân tộc, tương lai đất nước, khát vọng cống hiến cho quá trình phát triển của xã hội, của đất nước.

Cùng với đó là xu thế lạm dụng và phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội và tới đây, nếu không cẩn thận thì có thể sẽ là xu thế lạm dụng, phụ thuộc quá mức vào trí tuệ nhân tạo.

"Đây là hai mặt của một vấn đề. Chúng ta dùng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo để đóng góp vào thực thi nhiệm vụ nhưng nếu lạm dụng quá mức thì sẽ cản trở sáng tạo, suy nghĩ, tìm tòi của chúng ta", Thủ tướng bày tỏ.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng, đây là vấn đề chung nhưng lực lượng thanh niên là những người tiếp cận rất nhanh với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cần phải hết sức lưu ý.

Một vấn đề khác là trình độ, kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao và sự chuyển dịch mạnh mẽ của cơ cấu thị trường lao động khi một số ngành sẽ không còn nữa và rất nhiều ngành mới xuất hiện.

"Đây không phải là câu hỏi chỉ cho các bạn thanh niên mà cũng là câu hỏi của các cơ quan nhà nước, chuẩn bị gì cho các bạn để gia nhập thị trường lao động", Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học - công nghệ, khởi nghiệp chưa có sự đột phá; nguồn lực huy động, bố trí cho các nhiệm vụ phát triển thanh niên còn hạn chế; một số nơi chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức, chưa có hành động thiết thực để phát triển thanh niên...

Thủ tướng tặng quà động viên 20 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước. Ảnh: VGP.

Thủ tướng đặt những vấn đề này trong bối cảnh Việt Nam đổi mới mô hình phát triển, chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực.

Để thu hẹp khoảng cách công nghệ với các nước tiên tiến và thích ứng với thị trường lao động biến động, đất nước cần nhân lực chất lượng cao, có tư duy đột phá, kỹ năng toàn diện. Yêu cầu hiện nay không chỉ là tăng trưởng cao mà còn phải bền vững, tạo việc làm trong những lĩnh vực mới và chuẩn bị cho người trẻ tham gia thị trường lao động.

Thủ tướng đề nghị thanh niên tham gia giải quyết những bài toán cụ thể của đất nước như tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh, tăng năng suất và giá trị xuất khẩu nông nghiệp, phòng ngừa sâu bệnh, phát triển vaccine.

Thủ tướng nhấn mạnh công việc cần có mục tiêu, sản phẩm đầu ra, người chịu trách nhiệm và thời hạn rõ ràng; người trẻ cũng cần xác định kết quả cụ thể từ công việc của mình đóng góp thế nào cho đất nước.

Chính phủ sẽ cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên vào quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và dự án kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm. Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu chính sách bố trí cán bộ trẻ có năng lực vào nhiệm vụ quan trọng, phù hợp; từng bước tăng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ và thực hiện chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài.

Bộ Nội vụ được giao thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030, nâng chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực, kết nối cung cầu lao động, nhất là ở những ngành nghề mới. Bộ cần phát triển tư vấn, giới thiệu việc làm trên nền tảng số và rà soát chính sách việc làm, năng lực nghề nghiệp cho thanh niên, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý I/2027.

Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2035, gắn nhiệm vụ nghiên cứu với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để nhà khoa học và kỹ sư trẻ tham gia, chủ trì. Bộ được giao đề xuất chính sách phát triển nhân lực trẻ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử trong quý IV/2026; nâng hiệu quả các quỹ hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới công nghệ và mở các hạ tầng dùng chung cho doanh nghiệp, nhà khoa học. Bộ cũng cần phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, viện trường và doanh nghiệp để chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu....

Thủ tướng nhấn mạnh thanh niên là tương lai của đất nước, là những người quyết định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

"Chúng tôi tin tưởng chắc chắn với trình độ, năng lực cũng như khát vọng cống hiến của các bạn thanh niên thì chắc chắn là chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này", Thủ tướng phát biểu.

Theo Báo Chính phủ