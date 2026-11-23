Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục tinh thần cải cách mạnh mẽ trên quy mô lớn, liên tục, triệt để tháo gỡ bất kỳ điểm nghẽn nào; tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 từ sớm, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết.

Giải phóng, khơi thông nguồn lực

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của kỳ họp, Thủ tướng cho biết, việc xây dựng thể chế nhằm bảo đảm tính thống nhất hệ thống chính sách, tạo chuyển biến rõ ràng trong môi trường phát triển và chất lượng phục vụ. Trọng tâm của việc này là giải phóng, khơi thông nguồn lực, khuyến khích phát triển, nâng cao niềm tin của người dân, doanh nghiệp...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng báo cáo với cử tri về tình hình kinh tế xã hội.

Trong tháng 10 và đầu tháng 11/2026, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn theo kế hoạch và các công việc phát sinh.

Cả hệ thống chính trị tập trung triển khai các nội dung chỉ đạo của Trung ương với tinh thần quyết liệt, vượt khó khăn, nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế và lực để tăng tốc, bứt phá trong năm 2027 và các năm tiếp theo.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, thời gian qua, Chính phủ đã rất quyết liệt phân cấp, phân quyền, cải cách rất mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và sẽ tiếp tục triển khai tinh thần này trên quy mô lớn, làm liên tục. Khi còn bất kỳ điểm nghẽn cần tháo gỡ, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện triệt để, có hiệu quả.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng gần 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ; thu nội địa đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 11,4%, chiếm 86,2% tổng thu. Cơ cấu thu lành mạnh, chứng tỏ sức khỏe của nền kinh tế trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Thủ tướng, trung ương chi khoảng 578 nghìn tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội, thu nhập người lao động tăng, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%...

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu thăm hỏi và trao quà cho bà Phạm Thị Chính

Thủ tướng cho biết, năm 2027 là năm bản lề tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực mang tính quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Chính phủ đặc biệt quan tâm và sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định phân cấp, phân quyền và bố trí, phân bổ nguồn lực để địa phương, cấp cơ sở có điều kiện, năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; xử lý triệt để những vướng mắc trong vận hành hệ thống kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành, địa phương.

Phát triển cảng biển hiện đại gắn dịch vụ logistics và công nghệ cao

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện và Dự án nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu.

Thủ tướng cùng lãnh đạo các đơn vị ấn nút khởi công 2 dự án quan trọng tại Hải Phòng

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện do Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư, có quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2 ha.

Dự án gồm 4 bến cảng container, tổng chiều dài cầu cảng chính 1.800 m, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải từ 12.000 - 18.000 TEU. Cùng với đó là 400 m bến tiếp nhận sà lan, hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Trong khi đó, dự án nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch do Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư, triển khai tại lô CN1, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, với diện tích khoảng 28.000 m2

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, phát triển hệ thống cảng biển hiện đại gắn với dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao là định hướng chiến lược của thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng

Thành phố ghi nhận, đánh giá cao năng lực của các nhà đầu tư, đối tác đã tin tưởng lựa chọn Hải Phòng để đầu tư các dự án có quy mô lớn, ý nghĩa chiến lược, tạo chuỗi liên kết cung ứng trong nước và toàn cầu.