Thủ tướng bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Theo Quyết định số 1836/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, sinh ngày 09/06/1973. Quê quán: Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Thạc sĩ kinh doanh quốc tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lương Hoàng Thái từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác. Từ tháng 01/1996 đến tháng 02/2003: Chuyên viên, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại. Từ tháng 02/2003 đến tháng 11/2010: Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Từ tháng 11/2010 đến 02/2025: Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương. Từ tháng 03/2025: Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương.