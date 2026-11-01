Thủ tướng bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Cụ thể, tại Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10/2026.

Quá trình công tác của PGS.TS Đào Xuân Cơ

Ông Đào Xuân Cơ tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Năm 2013, ông là Tiến sĩ Hồi sức cấp cứu. Ông Đào Xuân Cơ được phong hàm Phó Giáo sư năm 2018.

Ông Đào Xuân Cơ có nhiều năm công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, từng đảm nhiệm các cương vị Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Phó giám đốc bệnh viện. Từ tháng 3/2022, ông Đào Xuân Cơ làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ hiện kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng, Bộ Y tế hiện có 6 đồng chí lãnh đạo, gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 đồng chí Thứ trưởng: Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận và tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ./.