Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ông Phạm Thanh Hà (bên trái) và ông Phạm Tiến Dũng.

Cụ thể, tại Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 10/11/2026, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại Quyết định số 2171/QĐ-TTg cùng ngày, ông Phạm Thanh Hà cũng được bổ nhiệm lại chức vụ này.

Ông Phạm Tiến Dũng sinh năm 1970, quê Thanh Hóa. Trước khi được bổ nhiệm Phó Thống đốc vào tháng 11/2021, ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình công tác, ông được phân công phụ trách lĩnh vực thanh toán, công nghệ, chuyển đổi số và một số nhiệm vụ quan trọng của ngành Ngân hàng.

Ông Phạm Thanh Hà sinh năm 1973, quê Hải Phòng. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Thống đốc, ông từng giữ các vị trí Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank và Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Trên cương vị Phó Thống đốc, ông được giao phụ trách các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghiệp vụ thị trường mở và quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước; đồng thời là người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước.