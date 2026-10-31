Thủ tướng bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

PGS.TS Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996.

Từ tháng 12/1996 - 11/2005, ông Đào Xuân Cơ là bác sĩ điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ông hoàn thành chương trình thạc sĩ Hồi sức cấp cứu năm 2005 và có thời gian thực tập khoa học tại Bệnh viện St. Anthony (Mỹ) và Mayo Clinic năm 2008.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ.

Năm 2013, ông bảo vệ tiến sĩ Hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108;

Sau đó, ông công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, tham gia điều trị và giảng dạy chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực. Đến tháng 6/2018, ông giữ chức Trưởng khoa Hồi sức tích cực. Năm 2018, ông được phong hàm Phó Giáo sư

Tháng 8/2020, PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Trên cương vị này, ông tham gia công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động chuyên môn tại bệnh viện.

Sau thời gian phụ trách quản lý, điều hành bệnh viện, ông được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 3/2022.

Ngoài nhiệm vụ tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ còn tham gia công tác quản lý và giảng dạy tại một số cơ sở đào tạo y khoa.

Hiện ông kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai; Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, lãnh đạo Bộ Y tế hiện gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng gồm ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực; ông Đỗ Xuân Tuyên; bà Nguyễn Thị Liên Hương; ông Lê Đức Luận và ông Đào Xuân Cơ.