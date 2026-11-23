Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng. Ảnh: Bộ Quốc Phòng

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2303/QĐ-TTg ngày 21/11/2026 về việc bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên, Chính ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2026.

Theo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng được thành lập ngày 15/8/ 2017, là lực lượng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam, đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng cũng là lực lượng quan trọng tham gia bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia, bảo đảm an toàn thông tin mạng; bảo vệ an ninh mạng quốc gia và phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tổ chức Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng bao gồm Bộ Tư lệnh, các lữ đoàn và các trung tâm. Bộ Tư lệnh có Tư lệnh, Chính ủy, các Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy, các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc.