Thủ tướng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bà Nguyễn Thị Loan giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Loan sinh năm 1975, quê quán Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Loan có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản lý đất đai, Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trong quá trình công tác tại địa phương, bà Nguyễn Thị Loan từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tài nguyên và đất đai như Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Loan tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Bình, Bí thư Huyện ủy Phú Bình.

Tháng 3/2025, bà Nguyễn Thị Loan được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 4/2026, bà Nguyễn Thị Loan được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.