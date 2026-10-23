Thủ tướng: Bộ Công Thương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiếu điện

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 10790/VPCP-CN truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030, trong đó yêu cầu đẩy nhanh phát triển điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng và các dự án nguồn điện.

Đẩy nhanh phát triển điện mặt trời, tiết kiệm điện

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương tập trung triển khai các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện trong năm 2027. Trong đó, Bộ cần đôn đốc các bộ, ngành và địa phương phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại hộ gia đình, cơ quan, công sở và cơ sở sản xuất, kinh doanh; khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) để giảm phụ tải giờ cao điểm, tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Bộ Công Thương phải đề xuất giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc, nêu rõ số lượng và thời điểm vận hành, hoàn thành trước ngày 30/10/2026. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

Bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống. Ảnh: EVN

Việc ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Luật Điện lực phải hoàn thành trong tháng 12/2026. Cùng với đó, các chủ đầu tư được yêu cầu bảo đảm tiến độ, đưa Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2 và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại trong năm 2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh các dự án điện mặt trời tập trung, điện mặt trời trên hồ thủy điện và lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất, nhất là tại khu vực miền Bắc. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đầu tư hệ thống BESS tại các trạm biến áp và vị trí phù hợp, bảo đảm đưa vào vận hành trong năm 2027.

Các bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh tiết kiệm điện, bảo đảm hằng năm tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc; riêng các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, mức tiết kiệm tối thiểu là 10%. Đồng thời, triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển và điều chỉnh phụ tải, tiết giảm tối thiểu 3.000 MW công suất vào giờ cao điểm, giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống xuống dưới 6%.

Rà soát tiến độ dự án, không để thiếu điện

Đối với giai đoạn 2028-2030 và những năm tiếp theo, Bộ Công Thương được giao trực tiếp làm việc với Bộ Tài chính và lãnh đạo các tập đoàn EVN, PVN, TKV để rà soát, thống nhất danh mục dự án nguồn điện, lưới truyền tải giao các tập đoàn nhà nước triển khai.

Bộ cũng phải làm việc với từng địa phương để xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định các mốc tiến độ, thời điểm vận hành và cam kết bằng văn bản đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý. Những dự án không bảo đảm tiến độ phải được xem xét phương án thay thế; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chủ trì rà soát, hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; đề xuất các dự án điện lực khẩn cấp và đôn đốc địa phương hoàn tất thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư. Các nhà đầu tư chậm triển khai, vi phạm cam kết phải được phối hợp xử lý nghiêm.

Thủ tướng nhấn mạnh, bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030 phục vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Bộ Công Thương phải chủ động thực hiện nhiệm vụ, không đùn đẩy trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ, hoàn thành trong tháng 12/2026.