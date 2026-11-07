Thủ tướng Bỉ đứng trước quyết định từ chức sau khi đàm phán ngân sách đổ vỡ

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever sẽ có cuộc gặp với Quốc vương Philippe vào ngày 6/11 để quyết định tương lai chính trị của mình, sau khi những bất đồng trong quá trình đàm phán ngân sách khiến chính phủ rơi vào khủng hoảng.

Ảnh: AFP

Theo Reuters, ông Bart De Wever đã đề nghị từ chức trong cuộc gặp kéo dài 90 phút với Quốc vương Philippe vào sáng 2/11. Sau đó, Hoàng gia Bỉ thông báo nhà vua sẽ xem xét đề nghị này, đồng thời tham vấn lãnh đạo các đảng trong liên minh cầm quyền từ ngày 3 đến 5/11 trước khi đưa ra quyết định.

Cuộc gặp tiếp theo giữa Quốc vương Philippe và Thủ tướng Bart De Wever dự kiến diễn ra vào sáng 6/11. Đây được xem là thời điểm quan trọng để xác định liệu ông De Wever sẽ rời nhiệm sở hay tiếp tục điều hành chính phủ trong bối cảnh những bất đồng về ngân sách vẫn chưa được giải quyết.

Đáng chú ý, trong phiên họp quốc hội hôm 5/11, ông De Wever đã phát đi tín hiệu cho thấy bản thân nghiêng về khả năng tiếp tục tại vị hơn là từ chức. Nhà lãnh đạo Bỉ nhấn mạnh mong muốn đạt được một thỏa thuận ngân sách nhằm bảo đảm ổn định tài chính cho đất nước trong những năm tới.

"Chúng ta cần chấm dứt tình trạng quản lý yếu kém trong quá khứ và mở ra một kỷ nguyên trách nhiệm. Tôi chỉ muốn làm thủ tướng của một chính phủ đặt nhiệm vụ đó lên hàng đầu", ông De Wever phát biểu.

Ông cũng không loại trừ khả năng tổ chức thêm một vòng đàm phán với các đảng trong liên minh cầm quyền hiện tại. Tuy nhiên, Thủ tướng Bỉ cho biết mọi việc sẽ phụ thuộc vào diễn biến trong những ngày và tuần tiếp theo.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever phát biểu trước giới truyền thông sau hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 19 tháng 6 năm 2026. REUTERS/Yves Herman/Ảnh tư liệu

Đây không phải lần đầu tiên ông De Wever phải đối mặt với những trở ngại liên quan đến ngân sách liên bang. Một năm trước, nhà lãnh đạo này từng báo cáo với Quốc vương Philippe về những khó khăn trong quá trình thương lượng, sau đó đặt thời hạn đến dịp Giáng sinh để các đối tác trong liên minh đạt được thỏa thuận.

Thách thức lớn nhất của Bỉ hiện nay là tìm kiếm khoản ngân sách khoảng 10 tỷ euro (tương đương 11,23 tỷ USD) nhằm ổn định tình hình tài chính quốc gia. Tuy nhiên, các đảng trong liên minh chưa tìm được tiếng nói chung về phương án thực hiện. Một số bên ủng hộ cắt giảm chi tiêu công, trong khi những bên khác cho rằng cần tăng thuế để giải quyết vấn đề.

Khủng hoảng chính trị diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính châu Âu chịu nhiều sức ép. Lãi suất trái phiếu chính phủ của Bỉ, Pháp và một số quốc gia được đánh giá có tình hình tài chính công yếu đã tăng đáng kể, làm gia tăng áp lực đối với các chính phủ.

Theo dự báo của Ủy ban châu Âu hồi tháng 5, tỷ lệ nợ công trên GDP của Bỉ có thể đạt 110,5% trong năm 2026. Đây là mức cao thứ tư trong nhóm các quốc gia sử dụng đồng euro, chỉ sau Hy Lạp, Italy và Pháp. Thâm hụt ngân sách chính phủ được dự báo ở mức 5,2% GDP.

Áp lực tài chính cũng được phản ánh qua thị trường trái phiếu. Cuối ngày 5/11, lợi suất trái phiếu chính phủ Bỉ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,25%, tăng đáng kể so với mức 3,48% ghi nhận cách đó 4 tháng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu cùng kỳ hạn của Pháp là 4,79%, còn Đức ở mức 3,24%.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Bart De Wever và Quốc vương Philippe vì thế không chỉ quyết định việc ông có tiếp tục đảm nhiệm cương vị hiện tại hay không, mà còn diễn ra trong thời điểm Bỉ phải tìm cách tháo gỡ những bất đồng về ngân sách và giải quyết áp lực nợ công ngày càng lớn.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Nguồn Ảnh: Getty Images