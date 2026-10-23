Thủ tướng Bỉ chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Cung điện Egmont

Khi xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Cung điện Egmont, trong tiếng Quân nhạc cử bản “Aux Champs”, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever nồng nhiệt chào đón.

Thủ tướng Bỉ và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giới thiệu quan chức hai bên tại Lễ đón. Sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng bước lên vị trí danh dự trước quốc kỳ hai nước. Trong không khí trang nghiêm, Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Bỉ.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Trong không khí cởi mở, chân thành và tin cậy, Thủ tướng Bart De Wever nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối thành công của chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ tới Việt Nam vào tháng 4/2025, tạo xung lực mới mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bỉ coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn mở rộng hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò trung tâm và vị thế quan trọng của Bỉ trong Liên minh châu Âu (EU); trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ hiệu quả của Bỉ dành cho Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Hạ viện Liên bang Bỉ là nghị viện đầu tiên trên thế giới thông qua Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (tháng 10/2023), thể hiện tình cảm hữu nghị, sự sẻ chia và tinh thần nhân đạo sâu sắc của nhân dân Bỉ.

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam - Bỉ trên nhiều phương diện, nhất là những kết quả nổi bật kể từ khi hai nước thiết lập Đối tác Chiến lược về nông nghiệp năm 2018.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tìm hiểu mối quan tâm, nhu cầu của nhau để mở rộng quy mô hợp tác, quyết tâm hướng tới đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Về chính trị - ngoại giao và quốc phòng - an ninh, hai lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; đẩy mạnh kết nối đa dạng giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Chính phủ Liên bang và các vùng của Bỉ nhằm sớm hiện thực hóa việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Hai bên thống nhất đưa hợp tác quốc phòng - an ninh trở thành một trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ mới, với trọng tâm là mở rộng hợp tác đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, hợp tác thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin...

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất cần tạo ra những bước đột phá mới, đẩy mạnh các dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh truyền thống và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết như phát triển cảng biển, chuỗi logistics thông minh, năng lượng xanh, khu công nghiệp sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu...

Hai lãnh đạo khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bỉ, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bỉ khuyến khích các tập đoàn lớn mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn cho các doanh nghiệp Bỉ hoạt động lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Bỉ tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam - EU, tận dụng tối đa lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam.

Hai lãnh đạo chia sẻ quan điểm rằng khoa học - công nghệ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác lớn; nhất trí đẩy mạnh các dự án nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi như công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế, chip bán dẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: TTXVN

Khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân, hai lãnh đạo cho rằng sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước chính là động lực để thúc đẩy quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Trên cơ sở đó, hai lãnh đạo thống nhất mở rộng liên kết giáo dục, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và hợp tác thiết thực giữa các địa phương Việt Nam và Bỉ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Bỉ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý và an sinh xã hội để cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ ổn định cuộc sống, hội nhập tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, trước hội đàm chính thức. Ảnh: TTXVN

Trao đổi vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Liên minh châu Âu và Bỉ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân gặp Nhà vua Bỉ và Hoàng hậu 23/10/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng lớn thứ hai châu Âu 23/10/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu 23/10/2026 Thông cáo báo chí chung về chuyến thăm EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 23/10/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen 22/10/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu 22/10/2026 Nhiều tập đoàn quốc phòng các nước EU trưng bày ở Triển lãm quốc phòng Việt Nam 22/10/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu 22/10/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân đến Brussels 21/10/2026