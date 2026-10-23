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Thủ tướng Bỉ chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trưa 23/10/2026, giờ địa phương, tại Cung điện Egmont ở thủ đô Brussels, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Bart De Wever giới thiệu thành viên đoàn Bỉ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Bart De Wever giới thiệu thành viên đoàn Bỉ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-bi-chu-tri-le-don-chinh-thuc-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-post1143880.vnp