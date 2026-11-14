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Thủ tướng bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines

Chiều 14/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ 14-17/11.

Báo VietnamPlus
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Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-bat-dau-chuyen-tham-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-49-tai-philippines-post1148276.vnp