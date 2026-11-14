Thủ tướng bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)