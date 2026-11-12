Thủ tướng: Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng

Chiều 12/11, báo cáo giải trình những vấn đề được cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội quan tâm tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu huy động nguồn lực lớn để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 10% vào năm 2027.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Theo Thủ tướng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 36-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, khu vực kinh tế nhà nước dự kiến đóng góp 29,6%, khu vực ngoài nhà nước chiếm 56,4% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 14%.

Riêng chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước dự kiến đạt khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, tương đương 27-29% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Để bảo đảm nguồn lực cho mục tiêu này, Chính phủ đặt kế hoạch tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1% trong năm 2027; đồng thời thực hiện tiết kiệm ngay 5% chi đầu tư công và 10% chi thường xuyên. Cơ cấu chi ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng tỷ trọng dành cho công nghệ chiến lược, công nghệ cao và công nghệ lõi.

Đa dạng hóa nguồn vốn, khơi thông đầu tư tư nhân và FDI

Bên cạnh nguồn ngân sách, Chính phủ sẽ triển khai nhiều kênh huy động vốn khác, gồm phát hành trái phiếu, vay vốn ODA, huy động nguồn lực tín dụng và tăng đầu tư từ các doanh nghiệp nhà nước.

Theo kế hoạch, tổng vốn thực hiện năm 2027 của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước dự kiến vượt 416.000 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2026.

Đối với khu vực đầu tư nước ngoài, mục tiêu đặt ra là thu hút khoảng 40-42 tỷ USD vốn FDI đăng ký, trong đó vốn thực hiện đạt khoảng 30-32 tỷ USD. Chính phủ cũng định hướng phát triển thị trường vốn trung và dài hạn theo hướng hiện đại, khuyến khích thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài có tính ổn định, dài hạn.

Nguồn vốn huy động qua thị trường chứng khoán dự kiến đạt khoảng 950.000 tỷ đồng.

Thủ tướng cho biết, cùng với việc mở rộng các kênh huy động vốn, Chính phủ sẽ xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ và tiến độ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước. Việc phân bổ nguồn lực phải gắn với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong cơ cấu phát triển, Chính phủ xác định tập trung vào 3 khu vực chủ yếu. Đối với công nghiệp, ưu tiên các ngành nền tảng, công nghiệp hỗ trợ và lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn. Trong nông nghiệp, thúc đẩy mô hình công nghệ cao, phát thải thấp, tăng liên kết giữa sản xuất, chế biến sâu, tiêu thụ và xuất khẩu.

Ở lĩnh vực dịch vụ, Chính phủ định hướng phát triển mạnh du lịch, logistics, kích cầu tiêu dùng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Đồng thời, tiếp tục cắt giảm các khâu trung gian, chi phí lưu thông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.

Một trọng tâm khác là đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất trong quản trị nhà nước và cung cấp dịch vụ công, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Chính phủ cũng chú trọng thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, qua đó đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng.

Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng cao, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Chính phủ sẽ điều hành chủ động, linh hoạt các chính sách thuế, lãi suất, tỷ giá và những công cụ kinh tế vĩ mô khác, phù hợp với diễn biến thực tế.

Việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và hàng hóa thiết yếu tiếp tục được đặt ra như một nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó là yêu cầu đổi mới hoạt động của các ngành, lĩnh vực để giảm chi phí trung gian; tăng cường công khai, minh bạch giá cả và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chính phủ cũng sẽ xây dựng các kịch bản điều hành, giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho từng địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và hàng hóa thiết yếu tiếp tục được đặt ra như một nhiệm vụ quan trọng.

Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế phải đặt con người ở vị trí trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của quá trình phát triển. Tăng trưởng cần đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trên tinh thần đó, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện các chương trình hành động triển khai nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Quốc hội về phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo và y tế. Đồng thời, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng nông thôn và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất.

Theo Thủ tướng, huy động đủ nguồn lực, phân bổ hiệu quả và gắn đầu tư với các động lực tăng trưởng mới là những yêu cầu quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đồng thời bảo đảm thành quả tăng trưởng được lan tỏa tới người dân.