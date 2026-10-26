Thủ tướng Ba Lan: Xây dựng quan hệ đối tác kinh tế hiện đại, cùng phát triển năng lực và công nghệ với Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo các ý kiến tại Hội nghị, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược mở ra cơ hội mới để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; Ba Lan hiện là nhà đầu tư lớn thứ 36/154 quốc gia vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Lũy kế đến tháng 9/2026, Ba Lan có 35 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 412 triệu USD. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng liên tục (năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024; 9 tháng đầu năm 2026 đã đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có những chuyển biến sâu sắc, chuỗi cung ứng toàn cầu được tái cấu trúc, các yêu cầu về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững ngày càng cao, đây chính là thời điểm thuận lợi để Việt Nam và Ba Lan định hình những hướng hợp tác mới, không chỉ mở rộng trao đổi thương mại mà còn tăng cường liên kết sản xuất, đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối chuỗi giá trị.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) tiếp tục tạo khuôn khổ thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường, khai thác các ưu đãi thương mại và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao việc Hội nghị được tổ chức ngay sau khi lãnh đạo hai nước chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ba Lan lên Đối tác Chiến lược - dấu mốc lịch sử này thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc, tầm nhìn chung và quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới.

Thủ tướng kỳ vọng Hội nghị sẽ góp phần đưa các cam kết trong hội đàm giữa hai Thủ tướng thành những hành động cụ thể, cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Ba Lan mới thiết lập bằng những sáng kiến, chương trình, dự án hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có giá trị lâu dài; nhất là trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của mỗi nước.

Theo Thủ tướng, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trụ cột quan trọng. Với vai trò, vị trí quan trọng của Ba Lan tại Trung và Đông Âu và của Việt Nam tại Đông Nam Á, hai nước có nhiều dư địa, tiềm năng và điều kiện thuận lợi để kết nối thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng các hoạt động hợp tác, đầu tư.

Ba Lan có thế mạnh về dược phẩm, y tế, quốc phòng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, đường sắt, đóng tàu, môi trường... Đây đều là những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển với nhiều chính sách thuận lợi, ưu đãi. Việt Nam có năng lực về chế biến, hệ thống cảng biển, nguồn nhân lực dồi dào và mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác.

"Nếu kết nối tốt, hai nền kinh tế có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh rất cao. Mục tiêu phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm hành động", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất một số định hướng lớn cần tập trung - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Để đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước lên tầm cao mới, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất một số định hướng lớn cần tập trung.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng hợp tác. Đánh giá cao sự hiện diện tại Hội nghị của các doanh nghiệp, tổ chức của Ba Lan hoạt động trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, công nghệ vũ trụ... và các đối tác phía Việt Nam, Thủ tướng đánh giá đây là cơ hội để các bên trực tiếp kết nối, trao đổi thông tin nhằm cụ thể hóa các tiềm năng trong các lĩnh vực mới, có hàm lượng khoa học, công nghệ, giá trị gia tăng cao.

Trên tinh thần đó, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là các ngành mũi nhọn của Ba Lan, phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam như năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, đường sắt, đóng tàu, môi trường... gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững.

Thứ hai, phối hợp để rà soát, kịp thời tháo gỡ các rào cản về thể chế, chính sách, quy định về thủ tục đầu tư, xuất nhập cảnh, hải quan, tiêu chuẩn, quy chuẩn... Thủ tướng đề nghị tăng cường phát huy các cơ chế đối thoại giữa doanh nghiệp và các bộ, cơ quan liên quan, trong đó có Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức hàng năm với sự tham gia của đại diện các tổ chức, doanh nghiệp từ châu Âu, trong đó có Ba Lan.

Thứ ba, thúc đẩy kết nối giao thông – vận tải để kết nối thị trường. Thủ tướng đề nghị các cơ quan hữu quan hai nước phối hợp nghiên cứu đa dạng hóa kết nối giữa hai nền kinh tế (đường hàng không, đường biển, sớm nghiên cứu khả năng kết nối đường sắt để bổ sung cho tuyến vận tải đường biển Á - Âu truyền thống); tạo thuận lợi cho kết nối thương mại, đầu tư, kinh doanh.

Thứ tư, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tăng cường liên kết, đề cao trách nhiệm xã hội và kinh doanh bền vững; phía Ba Lan tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các chuỗi sản xuất, cung ứng; ưu tiên sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ; cam kết hợp tác, đầu tư dài hạn, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường...

Với tinh thần "doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển", Chính phủ Việt Nam cam kết luôn hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước hợp tác đầu tư, kinh doanh hiệu quả, ổn định, bền vững lâu dài.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, chủ động tìm kiếm đối tác, cùng phát triển những dự án có giá trị kinh tế và sức lan tỏa, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, trên nền tảng hữu nghị bền chặt, quan hệ hợp tác truyền thống gắn bó lâu dài, sự đồng thuận của Lãnh đạo cấp cao và tinh thần năng động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ Việt Nam – Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xứng tầm Đối tác chiến lược, đóng góp vào sự phồn vinh của mỗi nước.

Hai nước có thể bổ sung cho nhau "một cách hoàn hảo" trong hợp tác kinh tế

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng diễn đàn là cơ hội để thảo luận về cách thức tận dụng tốt nhất các cơ hội hiện có, về các dự án cụ thể, các khoản đầu tư và xây dựng những quan hệ đối tác lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh.

Ông đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất tại châu Á và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam đã thực hiện những cải cách ấn tượng, vươn lên thành một trung tâm công nghiệp và xuất khẩu quan trọng. Ngày nay, Việt Nam còn có những tham vọng lớn hơn: phát triển nền công nghệ hiện đại, đầu tư vào công nghệ và gia tăng tỉ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong nền kinh tế.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ba Lan cũng đã trải qua quá trình chuyển đổi kinh tế sâu sắc; sở hữu nền công nghiệp hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp cạnh tranh hiệu quả trên thị trường quốc tế. Thủ tướng Ba Lan cho rằng những kinh nghiệm và tiềm năng của hai nước có thể bổ sung "một cách hoàn hảo", đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng khăng khít hơn.

Ông đánh giá sau hơn 75 năm quan hệ ngoại giao, hai nước đã tập trung phát triển hợp tác khoa học, giáo dục và kinh tế; thời gian tới, hai bên cần nỗ lực để gia tăng và đa dạng hóa kim ngạch thương mại, phát triển các hướng xuất khẩu mới cũng như tạo ra các điều kiện thuận lợi cho đầu tư.

Điều này được hỗ trợ bởi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, có hiệu lực từ năm 2020. Là người đã khởi xướng công việc về hiệp định này khi còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu, song Thủ tướng Ba Lan cho rằng không một hiệp định thương mại nào có thể thay thế được những tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp và những điều kiện thuận lợi để tiến hành hoạt động kinh tế.

Nêu rõ hai nước là những đối tác kinh tế bình đẳng, thân thiện, với sự cộng hưởng và tôn trọng lẫn nhau, Thủ tướng Ba Lan đề cập 3 lĩnh vực trọng tâm, đặc biệt có triển vọng để làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, gồm: Ngành công nghiệp dược phẩm và y tế; công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng; ngành vũ trụ và các công nghệ hiện đại.

Trong lĩnh vực y tế, ông nhắc đến những ví dụ cho thấy các khoản đầu tư của Ba Lan, điển hình là của tập đoàn dược phẩm Adamed, có thể hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của ngành dược phẩm Việt Nam; theo mô hình: vốn, công nghệ và kinh nghiệm của Ba Lan kết hợp với năng lực của các chuyên gia Việt Nam cùng tiềm năng của thị trường nội địa.

Hợp tác trong lĩnh vực này có thể bao gồm các khoản đầu tư mới, nghiên cứu, phát triển sản xuất cũng như xuất khẩu thuốc và các sản phẩm y tế sang các thị trường khác trong khu vực.

Với lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và các công nghệ lưỡng dụng, Thủ tướng Ba Lan cho rằng hợp tác không giới hạn chỉ ở hoạt động mua bán trang thiết bị mà còn cả sản xuất, dịch vụ, đào tạo và công nghệ.

Về ngành vũ trụ và công nghệ hiện đại, Thủ tướng Ba Lan cho rằng hai nước có thể cùng nhau phát triển các giải pháp trong lĩnh vực quan sát Trái đất, phân tích dữ liệu vệ tinh cũng như ứng dụng trong nông nghiệp, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường và quản lý cơ sở hạ tầng; nhất là tiềm năng đặc biệt trong kết hợp các công nghệ vũ trụ với trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam- Ba Lan - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

"Chúng ta muốn các doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam không chỉ cung cấp công nghệ cho nhau, mà còn cùng nhau phát triển các sản phẩm mới, phát triển năng lực và thương mại hóa các giải pháp trên thị trường quốc tế. Đây là cơ hội để xây dựng các mối liên kết công nghiệp hiện đại mang lại lợi ích cho cả hai phía", ông nói.

Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh định hướng quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, đó là chuyển đổi từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư và công nghiệp sâu rộng hơn. Các doanh nghiệp Ba Lan có thể và sẽ đóng góp công nghệ, kinh nghiệm và nguồn vốn; các đối tác Việt Nam đóng góp cơ sở hạ tầng sản xuất phát triển, sự am hiểu thị trường cũng như khả năng mở rộng khu vực.

"Việt Nam có thể trở thành đối tác với các doanh nghiệp Ba Lan, không chỉ với vai trò là một thị trường hấp dẫn, mà còn là một trung tâm hoạt động quan trọng trong toàn bộ khu vực ASEAN. Ngược lại, Ba Lan có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Việt Nam muốn phát triển hoạt động tại Liên minh châu Âu. Ba Lan thực sự có thể là cánh cửa rộng mở cho Việt Nam bước vào toàn bộ thị trường Liên minh châu Âu", ông nói.

Ông kỳ vọng các cơ quan hữu quan của hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, cùng nhau tạo ra các điều kiện tốt nhất, xác định và giải quyết các vấn đề đang cản trở sự phát triển đầu tư và hợp tác thương mại.

Nhấn mạnh yêu cầu phát huy nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống để xây dựng một quan hệ đối tác kinh tế hiện đại, hai bên có tiềm năng, năng lực và lòng tin lẫn nhau, Thủ tướng Ba Lan kỳ vọng rằng trong vài năm tới sẽ có thêm những khoản đầu tư mới, các dự án công nghiệp chung, các hợp đồng và công nghệ được phát triển bởi các doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam.