Thủ tướng Ba Lan thăm Việt Nam: Mở rộng không gian hợp tác trong giai đoạn mới

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng tối 23/10. (Nguồn: TTXVN)

Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và những nội dung trọng tâm trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk?

Chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24–26/10 của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Ba Lan đang phát triển hết sức tốt đẹp, với nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục nâng lên tầm cao mới sau hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, ngoại giao và kinh tế, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam – một trong những đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và là đối tác quan trọng hàng đầu của Ba Lan trong ASEAN.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan)

Đây cũng là dịp để hai bên tiếp tục cụ thể hóa những định hướng hợp tác đã được thống nhất trong chuyến thăm chính thức Ba Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 1/2025, qua đó tạo động lực mới để quan hệ song phương phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, hai nước hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), đồng thời thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mới giàu tiềm năng như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, việc hai bên dự kiến ký kết hiệp định hợp tác giáo dục mới và tổ chức Khóa họp lần thứ ba của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Ba Lan sẽ tạo cơ sở quan trọng để thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam – Ba Lan, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa Ba Lan với khu vực ASEAN, nhất là trong bối cảnh Ba Lan đang đẩy mạnh đa dạng hóa đối tác và mở rộng hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Tháng 1/2025, hai nước đã thông qua Tuyên bố chung Việt Nam – Ba Lan về nâng tầm quan hệ song phương. Xin Đại sứ cho biết những chuyển biến trong hợp tác giữa hai nước thời gian qua và kỳ vọng về một tầm mức hợp tác mới trong giai đoạn tới?

Tuyên bố chung Việt Nam – Ba Lan được thông qua nhân chuyến thăm chính thức Ba Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 1/2025 có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm chính trị và định hướng chung của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác song phương phát triển lên tầm cao mới.

Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị, ngoại giao ngày càng được củng cố, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên tiếp tục quan tâm mở rộng thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp, khai thác các cơ hội từ EVFTA, đồng thời chú trọng phát huy tiềm năng hợp tác trong giáo dục, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, cuối năm 2025, Ba Lan đã hoàn tất các thủ tục cuối cùng để chính thức phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), với tỷ lệ ủng hộ tuyệt đối.

Việt Nam - Ba Lan tiến hành tham vấn lãnh sự lần thứ nhất tại Warsaw ngày 18/9. (Ảnh: Chu Văn)

Hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân cũng ghi nhận những bước phát triển đáng khích lệ. Lượng khách du lịch Ba Lan đến Việt Nam tăng mạnh trong hai năm gần đây. Chính sách miễn thị thực 45 ngày của Việt Nam dành cho công dân Ba Lan, cùng kế hoạch mở lại đường bay thẳng Warsaw – Hà Nội từ tháng 4/2027 của Hãng hàng không quốc gia Ba Lan (LOT), được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho việc đi lại, kết nối kinh doanh, du lịch và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Trong giai đoạn tới, chúng tôi kỳ vọng quan hệ Việt Nam – Ba Lan sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ hơn, không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng và chiều sâu hợp tác. Trọng tâm là chuyển hóa các cam kết và định hướng chính trị thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể; gia tăng thương mại và đầu tư hai chiều; mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và những lợi ích bổ trợ lẫn nhau, hai nước có đầy đủ điều kiện để xây dựng quan hệ hợp tác ngày càng toàn diện, thực chất và hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Trong bối cảnh phát triển mới, theo Đại sứ, hai nước có thể bổ trợ và học hỏi lẫn nhau trong những lĩnh vực trọng tâm nào nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển của mỗi bên?

Tôi cho rằng Việt Nam và Ba Lan có nhiều thế mạnh bổ trợ cho nhau, cùng những cơ hội hợp tác rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh cả hai nước đều đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học – công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trước hết, về kinh tế, thương mại và đầu tư, Ba Lan có thế mạnh trong công nghiệp chế tạo, công nghệ, logistics, chế biến thực phẩm và nhiều lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao. Trong khi đó, Việt Nam có nền kinh tế năng động, thị trường phát triển mạnh mẽ, lực lượng lao động dồi dào và vị trí chiến lược trong các chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế. Đây là những điều kiện thuận lợi để hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, kết nối doanh nghiệp, phát triển chuỗi giá trị sản xuất và mở rộng thị trường. Việt Nam có thể đóng vai trò cầu nối giúp doanh nghiệp Ba Lan tiếp cận thị trường ASEAN, trong khi Ba Lan là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác tại khu vực Trung và Đông Âu cũng như thị trường EU.

Thứ hai, trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, giáo dục và đào tạo, Ba Lan có nền tảng khoa học – kỹ thuật vững chắc, hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu có chất lượng, cùng thế mạnh trong công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, kỹ thuật và công nghiệp. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam đặc biệt quan tâm và ưu tiên đầu tư phát triển. Hai nước có thể đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Ba Lan trong phát triển công nghiệp, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời, mở ra cơ hội để các đối tác Ba Lan tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thị trường công nghệ đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam.

Thứ ba, trong lĩnh vực du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân, hai nước còn nhiều tiềm năng để phát huy hơn nữa nền tảng hữu nghị truyền thống, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và nhiều thế hệ người Việt Nam từng học tập, làm việc tại Ba Lan là những cầu nối quý báu, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tôi cho rằng điều quan trọng nhất trong giai đoạn tới là hai nước cần phát huy hiệu quả những thế mạnh bổ trợ, kết hợp kinh nghiệm, công nghệ và năng lực nghiên cứu của Ba Lan với tiềm năng thị trường, nguồn nhân lực và động lực phát triển của Việt Nam. Trên cơ sở đó, hai bên có thể mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới, tạo ra giá trị chung và lợi ích thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng của cả hai nước.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!