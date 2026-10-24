Thủ tướng Ba Lan thăm phố cổ Hội An

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 24/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến tham quan phố cổ Hội An (phường Hội An, TP Đà Nẵng).

Đón và cùng đoàn tham quan có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (mặc áo dài) cùng đoàn công tác địa phương đón Thủ tướng Ba Lan

Trong chuyến tham quan, Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn dạo bước trên các tuyến phố cổ, ghé thăm đình Cẩm Phô, Hội quán Quảng Đông và Chùa Cầu, tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc đặc trưng của đô thị di sản.

Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan dạo phố cổ Hội An

Đoàn cũng đến công viên Kazik, đặt hoa tại tượng đài kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (1944-1997), thường được gọi thân mật là Kazik.

Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt là phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn.

Thủ tướng Ba Lan cùng đông đảo du khách theo dõi tiết mục nghệ thuật truyền thống tại phố cổ Hội An

Thủ tướng Donald Tusk trò chuyện với người dân tại Hội quán Quảng Đông

Để tưởng nhớ những đóng góp của kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski, năm 2007, chính quyền Hội An đã xây dựng công viên Kazik tại số 138 Trần Phú, ngay trung tâm phố cổ, đồng thời đặt tượng chân dung cố kiến trúc sư tại đây.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đặt hoa tại tượng đài kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk trò chuyện cùng du khách quốc tế trên đường phố Hội An

Trước đó, tối 23/10, Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.