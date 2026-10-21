Thủ tướng Ba Lan sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026.

Bộ Ngoại giao cho biết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan được xây dựng trên nền tảng lịch sử lâu dài, tin cậy chính trị và hợp tác thực chất. Ba Lan là một trong những quốc gia châu Âu sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (4/2/1950).

Ba Lan là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Kim ngạch song phương duy trì tăng đều qua các năm, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Việt Nam xuất khẩu sang Ba Lan chủ yếu là dệt may, giày dép, điện tử, đồ gỗ, nông thủy sản và thực phẩm chế biến; trong khi Ba Lan xuất khẩu sang Việt Nam máy móc, thiết bị, dược phẩm, hóa chất, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và thực phẩm chế biến. Ba Lan đóng vai trò như cửa ngõ phân phối hàng Việt Nam vào thị trường Trung Đông Âu nhờ vị trí logistics thuận lợi và mạng lưới bán lẻ phát triển.

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng liên tục, năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD (tăng 14,8% so với 2024); 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 2,6 tỷ USD, (tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái). Việt Nam xuất siêu, gấp gần 7 lần kim ngạch nhập khẩu từ Ba Lan.

Quy mô đầu tư trực tiếp của Ba Lan vào Việt Nam hiện còn khiêm tốn so với tiềm năng và so với các nhà đầu tư EU lớn khác. Các dự án chủ yếu tập trung vào chế biến thực phẩm, dược phẩm, logistics và công nghiệp nhẹ.

Ngược lại, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam sang Ba Lan cũng ở mức hạn chế, chủ yếu thông qua hoạt động thương mại, phân phối và dịch vụ. Nguyên nhân chính là do khoảng cách địa lý, hiểu biết thị trường còn hạn chế và thiếu các dự án hợp tác quy mô lớn mang tính dẫn dắt.

Hợp tác giáo dục Việt Nam - Ba Lan có bề dày lịch sử, đặc biệt qua các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và trao đổi cán bộ, đóng góp đáng kể cho phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, đặc biệt trong các ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, y dược.

Đến những năm 1990, Ba Lan đã đào tạo cho Việt Nam tổng cộng khoảng 4.000 sinh viên và cán bộ khoa học; trên 3.500 công nhân lành nghề, chủ yếu trong các ngành khai thác than và đóng tàu. Một trong những công trình biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước còn hoạt động là Trường PTTH Việt Nam - Ba Lan tại Hà Nội.

Số lượng sinh viên Việt Nam sang Ba Lan du học tự túc có xu hướng tăng. Theo số liệu thống kê của phía Ba Lan, vào thời điểm tháng 1/2026 có khoảng trên 500 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Ba Lan.

Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hiện có khoảng 30.000 người, tập trung chủ yếu ở thủ đô Warsaw và vùng phụ cận, trong đó có Cụm thương mại Wólka Kosowska (ngoại vi Warsaw).