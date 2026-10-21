Thủ tướng Ba Lan sắp thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Facebook/Donald Tusk

Đây sẽ là lần thứ hai ông Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Ba Lan, sau chuyến thăm vào năm 2010.

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/2/1950. Trải qua hơn 75 năm, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, khoa học và giáo dục - đào tạo. Trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại mở cửa hướng về châu Á, Ba Lan coi trọng vai trò, vị trí của Việt Nam và xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại Đông Nam Á.

Năm 2025, Việt Nam và Ba Lan ra Tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ song phương, nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, ngành nghề, địa phương và giao lưu nhân dân theo hướng sâu rộng, hiệu quả hơn, hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm chiến lược trong tương lai gần.

Hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam - Ba Lan đạt 3,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm trước. Việt Nam xuất siêu sang Ba Lan, với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm dệt may, điện tử và thực phẩm. Ba Lan hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Bên cạnh thương mại, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo.

Ba Lan đã có những đóng góp thiết thực cho quá trình đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam. Trong giai đoạn 1960 - 1990, nước này đào tạo hơn 4.000 sinh viên và cán bộ khoa học Việt Nam, cùng hơn 3.500 công nhân lành nghề, chủ yếu trong các ngành than và đóng tàu. Những nền tảng hợp tác đó góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước qua nhiều thế hệ.

Quan hệ hữu nghị giữa hai nước còn được củng cố thông qua cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan với khoảng 25.000 người. Cộng đồng người Việt có nhiều đóng góp cho xã hội sở tại, đồng thời đóng vai trò cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Đỗ Thảo