Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc