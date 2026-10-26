Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 25/10, Saudi Arabia cho biết sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh - sân bay chính của nước này - đã nối lại hoạt động tại 2 nhà ga, trong khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cơ sở này vì vẫn coi đây là “mục tiêu quân sự”.