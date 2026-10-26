Thế giới

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 26/10/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo Tin Tức TTXVN
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Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-ba-lan-donald-tusk-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-post1397342.html