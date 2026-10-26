Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)