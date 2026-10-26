Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các nhà phân tích độc lập cho rằng đảng Dân chủ có cơ hội lớn sẽ nắm được Hạ viện và có thể cả Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Điều đó sẽ giúp đảng Dân chủ giành lại một phần quyền lực tại Washington, sau 2 năm đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội.