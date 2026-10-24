Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tham quan phố cổ Hội An
Sáng 24-10, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã có chuyến tham quan phố cổ Hội An, tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc tại điểm đến nổi tiếng của Việt Nam.
Tháp tùng đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.
Đến phố cổ Hội An, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đã ghé thăm Đình Cẩm Phô, Hội quán Quảng Đông, Chùa Cầu và đặt hoa tại tượng đài kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (tên thân mật là Kazik).
Kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (1944 - 1997), là người có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc bảo tồn các di tích lịch sử và khảo cổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn.
Tri ân công lao của ông đối với việc bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa thế giới Hội An, vào năm 2007, thành phố Hội An (cũ) đã cho xây dựng công viên ngay trung tâm phố cổ và đặt bức tượng bán thân để tưởng nhớ công lao của Kiến trúc sư Kazik.
Trong chuyến tham quan, Thủ tướng Donald Tusk và đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan còn thưởng thức nghệ thuật hát bài chòi - loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc kết hợp âm nhạc, thơ ca và diễn xướng, đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giới thiệu với đoàn về những giá trị văn hóa truyền thống, nét kiến trúc đặc trưng cùng sức hấp dẫn của Hội An - đô thị di sản có bề dày lịch sử, văn hóa và là điểm đến nổi tiếng của Việt Nam.
Trước đó, vào tối 23-10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26-10, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Đông A
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thu-tuong-ba-lan-donald-tusk-tham-quan-pho-co-hoi-an-post359942.html