Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tham quan phố cổ Hội An

Tháp tùng đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tham quan tuyến phố đi bộ Nguyễn Thị Minh Khai

Đến phố cổ Hội An, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đã ghé thăm Đình Cẩm Phô, Hội quán Quảng Đông, Chùa Cầu và đặt hoa tại tượng đài kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (tên thân mật là Kazik).

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk nghe đại diện Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An giới thiệu thông tin về Phố cổ Hội An

Kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (1944 - 1997), là người có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc bảo tồn các di tích lịch sử và khảo cổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đặt hoa tại tượng đài kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski.

Tri ân công lao của ông đối với việc bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa thế giới Hội An, vào năm 2007, thành phố Hội An (cũ) đã cho xây dựng công viên ngay trung tâm phố cổ và đặt bức tượng bán thân để tưởng nhớ công lao của Kiến trúc sư Kazik.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk giao lưu với người dân địa phương trong Hội quán Quảng Đông

Trong chuyến tham quan, Thủ tướng Donald Tusk và đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan còn thưởng thức nghệ thuật hát bài chòi - loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc kết hợp âm nhạc, thơ ca và diễn xướng, đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đoàn đại biểu thưởng thức nghệ thuật truyền thống hát bài chòi

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giới thiệu với đoàn về những giá trị văn hóa truyền thống, nét kiến trúc đặc trưng cùng sức hấp dẫn của Hội An - đô thị di sản có bề dày lịch sử, văn hóa và là điểm đến nổi tiếng của Việt Nam.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và ngành Văn hoá giới thiệu với đoàn về những giá trị văn hóa truyền thống, nét kiến trúc đặc trưng cùng sức hấp dẫn của Hội An - đô thị di sản có bề dày lịch sử, văn hóa và là điểm đến nổi tiếng của Việt Nam.

Trước đó, vào tối 23-10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26-10, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

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