Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm Hội An, đặt hoa tưởng niệm kiến trúc sư Kazik

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đặt vòng hoa tri ân kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski tại Công viên Kazik ở trung tâm phố cổ Hội An

Đón Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn tại phố cổ Hội An có Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi và đại diện chính quyền địa phương. Tháp tùng Thủ tướng có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải và Đại biện lâm thời Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đón Thủ tướng Donald Tusk tại phố cổ Hội An sáng 24.10

Trong chương trình, Thủ tướng Donald Tusk và đoàn đã đến đặt hoa, tưởng niệm tại tượng đài kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski ở trung tâm phố cổ Hội An.

Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (1944–1997), được người dân Hội An gọi thân mật là Kazik, là một trong những chuyên gia nước ngoài có nhiều đóng góp đối với công tác nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa tại Việt Nam. Đến Việt Nam từ đầu thập niên 1980, ông tham gia nghiên cứu, bảo tồn các di tích kiến trúc Chăm tại Khu đền tháp Mỹ Sơn trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Những nỗ lực của ông và các cộng sự đã góp phần quan trọng vào việc gìn giữ những giá trị kiến trúc, nghệ thuật độc đáo của di sản Chăm.

Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn đại biểu tham quan những tuyến phố cổ Hội An

Không chỉ gắn bó với Mỹ Sơn, Kazik còn sớm nhận diện giá trị đặc biệt của đô thị cổ Hội An và tích cực vận động bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống, gìn giữ tính nguyên gốc của di sản. Ông cũng có những đóng góp đối với công tác bảo tồn Quần thể di tích Cố đô Huế, góp phần đưa các giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.

Những đóng góp của Kazik, cùng nỗ lực của nhiều thế hệ chuyên gia, nhà nghiên cứu và chính quyền địa phương, đã góp phần vào quá trình bảo tồn và xây dựng hồ sơ để Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 1999.

Để tưởng nhớ và tri ân những đóng góp của ông, năm 2007, Hội An đã xây dựng công viên mang tên Kazik và đặt tượng bán thân của ông ngay giữa trung tâm phố cổ.

Việc Thủ tướng Donald Tusk đến đặt hoa tưởng niệm kiến trúc sư Kazik mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của một kiến trúc sư người Ba Lan có nhiều đóng góp cho di sản, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho tình hữu nghị, sự gắn bó và hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Donald Tusk và đoàn đại biểu nghe giới thiệu về di tích và các giá trị lịch sử, văn hóa của phố cổ Hội An

Trong hành trình, Thủ tướng Ba Lan cùng đoàn tham quan phố cổ, tham quan Đình Cẩm Phô, Hội quán Quảng Đông, Chùa Cầu và tìm hiểu lịch sử, kiến trúc cũng như các hoạt động bảo tồn di sản tại địa phương.

Thủ tướng Donald Tusk dâng hương tại một di tích trong phố cổ Hội An

Đoàn cũng thưởng thức chương trình nghệ thuật truyền thống do địa phương tổ chức chào mừng. Các thành viên đoàn tìm hiểu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đô thị thương cảng từng có quan hệ giao thương quốc tế từ nhiều thế kỷ trước.

Các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật truyền thống chào đón Thủ tướng Ba Lan và đoàn đại biểu tại Hội An

Trong hành trình tham quan, đông đảo người dân và du khách hai bên đường chào đón Thủ tướng. Ông giao lưu, bắt tay, trò chuyện cùng người dân và du khách, tạo không khí thân thiện trong chuyến thăm.

Thủ tướng Donald Tusk giao lưu với người dân trong chuyến thăm phố cổ Hội An

Trước đó, tối 23.10, chuyên cơ chở Thủ tướng Donald Tusk và đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thay mặt lãnh đạo thành phố chủ trì lễ đón. Tham gia đón đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, Đại biện lâm thời Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk diễn ra từ ngày 24 đến 26.10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Sau các hoạt động tại Đà Nẵng, đoàn tiếp tục chương trình thăm chính thức tại Hà Nội.

Trong những năm qua, Đà Nẵng luôn duy trì các hoạt động tiếp xúc, kết nối với Đại sứ quán, tổ chức và doanh nghiệp Ba Lan. Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử thành phố, Đà Nẵng có 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của Ba Lan, tổng vốn đăng ký khoảng 138.000USD, trong lĩnh vực thông tin truyền thông và dịch vụ thương mại. Thành phố định hướng mở rộng hợp tác với các đối tác Ba Lan về đầu tư, khoa học – công nghệ, phát triển xanh, du lịch, bảo tồn di sản và đào tạo nhân lực.

Hoạt động thăm Hội An diễn ra trước khi Thủ tướng Donald Tusk và đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan tiếp tục chương trình ngoại giao tại Hà Nội.