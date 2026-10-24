Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An, Đà Nẵng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan thăm Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An, Đà Nẵng. (Ảnh: ĐX)

Tại đây, Thủ tướng Donald Tusk và Đoàn đã ghé thăm chùa Cầu, đình làng Cẩm Phô, dạo bước trên những tuyến phố cổ, tìm hiểu kiến trúc và đời sống văn hóa của đô thị di sản nổi tiếng Việt Nam.

Chùa Cầu là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu, được xem là biểu tượng của phố cổ Hội An. Với lịch sử khoảng 400 năm, công trình mang dấu ấn giao thoa văn hóa, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của thương cảng Hội An xưa.

Trong khi đó, đình làng Cẩm Phô là công trình tín ngưỡng có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng cư dân địa phương qua nhiều thế hệ, góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống của vùng đất Hội An.

Điểm nhấn trong chuyến tham quan là chương trình biểu diễn nghệ thuật hát bài chòi phục vụ đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan. Đây là loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, kết hợp âm nhạc, thơ ca và diễn xướng, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật hát bài chòi phục vụ Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan. (Ảnh: ĐX)

Trong hành trình, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giới thiệu đến đoàn những nét đặc trưng về kiến trúc, văn hóa truyền thống và giá trị lịch sử của Hội An; đồng thời nhấn mạnh sức hấp dẫn của đô thị di sản trong phát triển du lịch, giao lưu văn hóa và kết nối quốc tế.

Trước đó, tối 23/10, Thủ tướng Donald Tusk cùng Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng. Lễ đón Thủ tướng Donald Tusk cùng Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan diễn ra trang trọng tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.