Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Warsaw, ngày 25/10/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng./.