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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Warsaw, ngày 25/10/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Warsaw, ngày 25/10/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-ba-lan-donald-tusk-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1143289.vnp