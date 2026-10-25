Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) có Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cùng các quan khách Chính phủ.

Thủ tướng Tusk sáng 24.10 thăm phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng, đặt hoa ở tượng đài kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski, người có nhiều đóng góp bảo tồn di sản Việt Nam. Lãnh đạo Ba Lan sau đó đi dạo trên các tuyến phố cổ, tham quan một số di tích văn hóa, lịch sử và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật chào mừng.

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4.2.1950. Trải qua hơn 75 năm xây dựng và phát triển, quan hệ hai nước ngày càng được củng cố và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, đoàn kết quý báu của nhân dân Ba Lan trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội ngày nay.

Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Ba Lan là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Việt Nam xuất khẩu sang Ba Lan chủ yếu là hàng dệt may, giày dép, điện tử, đồ gỗ, nông thủy sản và thực phẩm chế biến; trong khi Ba Lan xuất khẩu sang Việt Nam máy móc, thiết bị, dược phẩm, hóa chất, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và thực phẩm chế biến. Ba Lan đóng vai trò như cửa ngõ phân phối hàng Việt Nam vào thị trường Trung Đông Âu nhờ vị trí logistics thuận lợi và mạng lưới bán lẻ phát triển.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 3,94 tỉ USD, tăng 14,8% so với năm 2024. Một số lĩnh vực đang phát triển và có nhiều tiềm năng hợp tác là du lịch, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo. Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hiện có khoảng 25.000 người.

Hợp tác giáo dục Việt Nam - Ba Lan có bề dày lịch sử, đặc biệt qua các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và trao đổi cán bộ, đóng góp đáng kể cho phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, đặc biệt trong các ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, y dược.

Đặc biệt, hợp tác văn hoá và du lịch giữa hai nước ngày càng phát triển. Số lượng khách du lịch Ba Lan đến Việt Nam tăng trưởng rất tích cực trong những năm gần đây. Chính sách miễn thị thực 45 ngày của Việt Nam dành cho công dân Ba Lan, cùng với kế hoạch mở lại đường bay thẳng Warsaw - Hà Nội của Hãng hàng không LOT từ năm 2027, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ cho hợp tác du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân.

Hợp tác văn hóa, đặc biệt là sự đóng góp của các chuyên gia Ba Lan trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa Việt Nam, tiêu biểu như cố kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski với các di sản Hội An và Mỹ Sơn, đã trở thành những biểu tượng tốt đẹp của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.