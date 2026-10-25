Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

Lai Châu đã tìm kiếm, quy tập 55 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một mộ tập thể gồm 47 hài cốt tại xã Bình Lư; đồng thời đẩy mạnh xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN. Đây là những kết quả nổi bật trong giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh.