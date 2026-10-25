Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam
Chiều 25/10/2026, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10/2026 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-tuong-ba-lan-donald-tusk-den-ha-noi-tham-chinh-thuc-viet-nam-478459.html