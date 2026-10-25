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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

Chiều 25/10/2026, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Báo Công Thương
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Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10/2026 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo TTXVN/Vietnam+

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-tuong-ba-lan-donald-tusk-den-ha-noi-tham-chinh-thuc-viet-nam-478459.html