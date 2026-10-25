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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

Chiều 25/10/2026, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong giai đoạn mới.

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Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Thực hiện: Minh Đức/TTXVN

Báo: Thể thao và Văn hóa

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/thu-tuong-ba-lan-donald-tusk-den-ha-noi-tham-chinh-thuc-viet-nam-20261025191701156.htm