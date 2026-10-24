Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng, thăm chính thức Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Vinh Anh

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Đà Nẵng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi; Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải.

Tháp tùng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam có ông Marcin Kulasek, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Đại học; ông Adam Szłapka, Quốc vụ khanh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Phát ngôn viên của Chính phủ; bà Agnieszka Rucińska, Phó Quốc vụ khanh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng; ông Robert Kupiecki, Phó Quốc vụ khanh tại Bộ Ngoại giao, Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về an ninh quốc gia; ông Michał Baranowski, Phó Quốc vụ khanh tại Bộ Phát triển và Công nghệ; ông Konrad Gołota, Phó Quốc vụ khanh tại Bộ Tài sản Nhà nước; bà Joanna Skoczek, Đại biện Lâm thời tại Việt Nam; bà Małgorzata Łatkiewicz-Pawlak, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng; bà Kamila Terpiał, Giám đốc Trung tâm Thông tin Chính phủ; ông Maciej Obcowski, Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao; bà Beata Turska, Cố vấn của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; ông Igor Ostachowicz, Cố vấn của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; ông Grzegorz Napieralski, Nghị sĩ Hạ viện, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Ba Lan - Việt Nam.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan được xây dựng trên nền tảng lịch sử lâu dài, tin cậy chính trị và hợp tác thực chất. Là một trong những quốc gia châu Âu sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (4.2.1950), Ba Lan cũng là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Kim ngạch song phương duy trì tăng đều qua các năm, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải chào mừng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng. Ảnh: Vinh Anh

Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải nêu rõ, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ba Lan đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp và có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới. Chuyến thăm tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với hàng hóa hai nước.

Hai bên có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ số, năng lượng xanh, công nghệ lượng tử và đào tạo nhân lực chất lượng cao; qua đó phát huy thế mạnh bổ trợ, tăng cường kết nối doanh nghiệp và tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế, khoa học công nghệ Việt Nam - Ba Lan phát triển bền vững.

Đại biện Lâm thời Cộng hòa Ba Lan, Trưởng Phái đoàn tại Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội Joanna Skoczek cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhằm xác định và khẳng định những lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn nhất giữa hai nước, đó là giáo dục, thương mại, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Bà Joanna Skoczek cũng cho biết, một số văn kiện quan trọng cũng sẽ được ký kết trong chuyến thăm, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho quan hệ giữa hai nước.

Theo chương trình, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan sẽ tham quan phố cổ Hội An và một số địa điểm tại địa phương trước khi rời Đà Nẵng đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Theo báo cáo về tình hình hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Ba Lan, hiện thành phố Đà Nẵng có 2 dự án FDI của Ba Lan với tổng vốn đăng ký khoảng 138.000 USD, hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền thông và dịch vụ thương mại.

Cơ quan lãnh sự danh dự Ba Lan tại Đà Nẵng được thành lập vào ngày 27.12.2023. Thời gian qua, UBND thành phố và các sở, ngành đón tiếp các đoàn công tác của cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam và các doanh nghiệp Ba Lan đến thăm, làm việc.

Trong lĩnh vực văn hóa, kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (1944 - 1997), là người có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc bảo tồn các di tích lịch sử và khảo cổ tại Việt Nam như Phố cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn.

Để tri ân công lao của ông đối với việc bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa thế giới Hội An, năm 2007, thành phố Hội An (cũ) đã cho xây dựng công viên ngay trung tâm phố cổ và đặt bức tượng bán thân để tưởng nhớ công lao của Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (được người Hội An gọi thân mật là Kazik).