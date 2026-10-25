Thủ tướng Ba Lan đến Hà Nội

Tháp tùng Thủ tướng Ba Lan có: Bộ trưởng Khoa học và Đại học Marcin Kulasek; Quốc vụ khanh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Phát ngôn viên của Chính phủ Adam Szlapka; Phó Quốc vụ khanh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Agnieszka Rucinska; Phó Quốc vụ khanh tại Bộ Ngoại giao, Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về an ninh quốc gia Robert Kupiecki; Phó Quốc vụ khanh tại Bộ Phát triển và Công nghệ Michal Baranowski; Phó Quốc vụ khanh tại Bộ Tài sản Nhà nước Konrad Golota; Đại biện lâm thời tại Việt Nam Joanna Skoczek...

Đón Thủ tướng Ba Lan cùng đoàn tại sân bay có: Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, lãnh đạo một số cục, vụ Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ.

Ngày mai Thủ tướng Ba Lan sẽ dự lễ đón, hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng; hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Donald Tusk tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan, chuyến thăm lần đầu tiên diễn ra cách đây 16 năm. Quan hệ Việt Nam - Ba Lan đang phát triển hết sức tốt đẹp, với nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục nâng lên tầm cao mới. Ba Lan là một trong những quốc gia châu Âu sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (năm 1950).

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, ngoại giao và kinh tế, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam - một trong những đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN.

Đây là dịp để hai bên tiếp tục cụ thể hóa những định hướng hợp tác đã được thống nhất trong chuyến thăm Ba Lan của Thủ tướng Việt Nam vào tháng 1/2025.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, hai nước hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đồng thời thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mới giàu tiềm năng như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ba Lan là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Kim ngạch song phương duy trì tăng đều qua các năm, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng liên tục, năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD (tăng 14,8% so với 2024); 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 2,6 tỷ USD, (tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái).

Hợp tác giáo dục Việt Nam - Ba Lan có bề dày lịch sử. Các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và trao đổi cán bộ, đóng góp đáng kể cho phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, đặc biệt trong các ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, y dược.

Thủ tướng Ba Lan thăm phố cổ Hội An. Ảnh: Hải Nam

Ba Lan đã giúp Việt Nam đào tạo cán bộ, trùng tu các di tích cung đình ở Huế, Tháp Chàm ở Hội An, địa đạo Củ Chi, đặc biệt có kỹ sư Kazimierz Kwiatowski nhiều năm gắn bó với công tác trùng tu di tích ở Đà Nẵng, sau khi mất, ông đã được thành phố Hội An dựng tượng tại trục đường chính của phố cổ Hội An. Hôm qua, Thủ tướng Ba Lan đã đến đặt hoa tại tượng Kazimierz Kwiatowski.

Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan có lịch sử gắn với các lưu học sinh, thực tập sinh và công nhân hợp tác đào tạo trong các giai đoạn trước những năm 1990; về sau phát triển theo hướng định cư, mở rộng hoạt động kinh doanh, dịch vụ và từng bước hội nhập xã hội sở tại. Hiện có khoảng 30 nghìn người Việt Nam tập trung chủ yếu ở thủ đô Warsaw và vùng phụ cận.

Các hội đoàn người Việt tại Ba Lan tương đối đa dạng, bao gồm các tổ chức doanh nhân, hội người Việt, nhóm đồng hương và các cấu phần văn hóa - giáo dục.