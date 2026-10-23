Thủ tướng Ba Lan bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Cùng đi với Thủ tướng (còn gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) Ba Lan Donald Tusk có: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Marcin Kulasek; Quốc vụ khanh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Phát ngôn viên của Chính phủ Adam Szłapka; Phó quốc vụ khanh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Agnieszka Rucińska; Phó quốc vụ khanh tại Bộ Ngoại giao, Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về an ninh quốc gia Robert Kupiecki; Phó quốc vụ khanh tại Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Michał Baranowski; Phó quốc vụ khanh tại Bộ Tài sản Nhà nước Konrad Gołota; Đại biện lâm thời Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek; Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Małgorzata Łatkiewicz-Pawlak; Giám đốc Trung tâm thông tin Chính phủ Kamila Terpiał; Phó cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Maciej Obcowski; Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Beata Turska; Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Igor Ostachowicz; Nghị sĩ Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ba Lan-Việt Nam Grzegorz Napieralski.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Thủ tướng Donald Tusk sinh ngày 22-4-1957 tại Gdansk, Ba Lan. Năm 1976, ông theo học ngành lịch sử tại Đại học Gdansk, Ba Lan. Năm 1980, ông đồng sáng lập Hiệp hội Sinh viên Độc lập (NZS)-tổ chức sau này trở thành một phần của Phong trào đoàn kết- sau đó giữ chức Chủ tịch Phong trào đoàn kết tại nơi làm việc và là nhà báo cho ấn phẩm tuần do Phong trào đoàn kết xuất bản. Năm 1991, ông được bầu làm nghị sĩ Thượng viện Ba Lan. Ông từng đảm nhiệm các vị trí: Phát ngôn viên Thượng viện (1997-2001); Phó chủ tịch Thượng viện (2001-2005); lãnh đạo Đảng Liên minh Công dân (2003-2007). Ông được bầu giữ chức Thủ tướng Ba Lan nhiệm kỳ 2007-2014. Từ năm 2014 đến 2019, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu và là chính trị gia Ba Lan đầu tiên giữ vị trí này. Năm 2021, ông được bầu làm Chủ tịch Đảng Liên minh Công dân. Từ tháng 12-2023, ông giữ chức Thủ tướng Ba Lan.

Thủ tướng Donald Tusk đã kết hôn và có 2 con.