Thủ tướng Ba Lan ăn rau muống xào tỏi, bánh xèo tại Hà Nội

Thủ tướng Ba Lan bắt tay cảm ơn nhân viên nhà hàng vì sự đón tiếp chu đáo tối 25/10. Ảnh: Nhà hàng cung cấp.

Ba ngày trước bữa tối 25/10, nhà hàng Quán Ăn Ngon trên phố Phan Bội Châu (phường Cửa Nam, Hà Nội), nhận được cuộc gọi từ Đại sứ quán Ba Lan về việc đặt bàn cho một đoàn khách cấp cao. Phía đặt chỗ chưa tiết lộ danh tính thực khách.

Chiều 24/10, nhân viên phía đoàn Ba Lan trực tiếp đến khảo sát, lựa chọn vị trí ngồi phù hợp. Sau đó, nhà hàng mới được thông báo thực khách là Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Ba Lan tự chọn menu

2 tiếng trước khi Thủ tướng Ba Lan dùng bữa, lực lượng cảnh vệ có mặt tại nhà hàng kiểm tra an ninh, rà soát toàn bộ không gian. Theo thông lệ đón tiếp các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao, đoàn khách thường lựa chọn thực đơn, yêu cầu kiểm tra món ăn trước khi chốt danh sách phục vụ. Một số thực đơn được lựa chọn trước 2 đến 3 tuần.

"Tuy nhiên lần này, đích thân Thủ tướng Donald Tusk tự chọn món theo sở thích từ thực đơn như những thực khách thông thường, khác với các đoàn khách cấp cao thường thử món và đặt thực đơn trước", bà Nguyễn Hồng Như, Tổng quản lý Hệ thống nhà hàng Quán Ăn Ngon, nói với Tri Thức - Znews.

Dù đón đoàn khách cấp cao, nhà hàng vẫn duy trì hoạt động bình thường, phục vụ các thực khách khác trong cùng không gian. Theo bà Như, nhờ kinh nghiệm từng tiếp đón nhiều nguyên thủ, đại sứ và đoàn ngoại giao quốc tế, công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh và phục vụ diễn ra thuận lợi.

Bánh xèo, rau muống xào tỏi trong thực đơn đón tiếp Thủ tướng Ba Lan tại Hà Nội, tối 25/10. Ảnh: Nhà hàng cung cấp.

Bàn dành cho đoàn Ba Lan được bố trí ngoài trời, dưới những tán cây xanh theo đề nghị của Đại sứ quán. Phía Việt Nam kiểm tra các món ăn trước khi phục vụ, theo chuẩn quy trình an ninh của chuyến thăm.

Hơn 19h30 ngày 25/10, Thủ tướng Donald Tusk mặc sơ mi trắng, quần đen, giản dị đi bộ từ khách sạn đến nhà hàng. Ông bước vào cùng đoàn tùy tùng gồm đại diện Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, các thành viên đoàn chính và lực lượng cảnh vệ hai nước, tổng cộng 34 người.

Thực đơn bữa tối gồm 10 món: chả cá Hà Nội, gỏi xoài hải sản, bánh xèo tôm thịt, rau muống xào tỏi, nộm tai heo hoa chuối, nộm lạc, bánh hỏi nem nướng cuốn bánh tráng, nem chay, phở cuốn và bia Hà Nội.

"Do Thủ tướng không ăn hải sản, nhà hàng điều chỉnh món bánh xèo, bỏ tôm và chỉ sử dụng thịt. Với món chả cá Hà Nội, ông không ăn cá nhưng khá thích nước mắm Việt Nam", Tổng quản lý Hệ thống nhà hàng cho hay.

Trong bữa ăn, các món cuốn và bánh xèo nhận được nhiều lời khen từ phái đoàn. Các thành viên đánh giá bánh xèo ngon, những món cuốn thanh mát. Rau muống xào tỏi cũng gây ấn tượng nhờ hương vị đậm đà.

Chả cá Hà Nội và bánh hỏi nem nướng cuốn bánh tráng trong thực đơn đón tiếp Thủ tướng Ba Lan tại Hà Nội, tối 25/10. Ảnh: Nhà hàng cung cấp.

Ngụy Anh Vũ, nhân viên trực tiếp phục vụ bàn của Thủ tướng Ba Lan, cho biết trong lúc cuốn bánh xèo cho khách, anh tranh thủ hỏi thăm về trải nghiệm tại Hà Nội, các món ăn và dịch vụ của nhà hàng.

"Thủ tướng vui vẻ chia sẻ rằng ông có một buổi tối thú vị, món ăn ngon, nhân viên chu đáo, mọi người thân thiện và nhiệt tình chào đón. Ông khen bánh xèo rất ngon, cuốn hút; nem chay không bị ngấy và là món ông yêu thích. Rau muống xào tỏi có hương vị đậm đà, gây ấn tượng, còn phở cuốn cũng là món khai vị ông thích", Vũ kể.

Sau hơn một tiếng dùng bữa, Thủ tướng Donald Tusk vui vẻ chụp ảnh cùng nhân viên trước khi rời đi, đồng thời gửi lời cảm ơn về sự đón tiếp chu đáo.

"Được trực tiếp đón Thủ tướng Ba Lan cùng đoàn đại biểu là niềm vinh dự đối với cá nhân tôi và tập thể nhà hàng. Điều khiến đội ngũ vui nhất là những lời khen dành cho các món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, đặc biệt là bánh xèo, nem chay và rau muống xào tỏi", bà Như nói.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (thứ 3 từ phải qua) chụp ảnh cùng đội ngũ nhân viên nhà hàng ở Hà Nội, tối 25/10. Ảnh: Nhà hàng cung cấp.

Địa chỉ từng đón nhiều lãnh đạo nước ngoài

Quán Ăn Ngon từng đón một số lãnh đạo cấp cao nước ngoài trong các chuyến thăm Việt Nam. Hồi tháng 6, Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão dùng bữa tại đây. Ông còn đeo găng tay làm nem cua bể, đổ bánh xèo, thái dưa chuột cho món nem nướng và cùng nhân viên chuẩn bị các món ăn Việt.

Tháng 10/2025, bà María José Pinto González Artigas, Phó Tổng thống Ecuador, lựa chọn nhà hàng trong chuyến công du Việt Nam. Tháng 5/2023, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cũng từng ghé nhà hàng này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan sáng 26/10. Ảnh: Việt Linh.

Mở cửa từ năm 2005, Quán Ăn Ngon chuyên phục vụ các món ăn truyền thống 3 miền Bắc, Trung, Nam. Khi mới hoạt động, nhà hàng có hơn 160 món. Qua thời gian, thực đơn được mở rộng theo thị hiếu khách hàng và xu hướng ẩm thực, hiện có hơn 220 món.

Nhà hàng gồm hai tầng, nằm trên diện tích gần 1.000 m2, có sức chứa tối đa 400 khách. Trong 4 năm liên tiếp, nhà hàng được Michelin Guide đưa vào danh mục Michelin Selected, dành cho các địa chỉ được tuyển chọn trong cẩm nang.

Thực đơn có nhiều món truyền thống và đặc sản vùng miền Việt Nam, bên cạnh món chay, món Nhật và một số lựa chọn mang phong cách ẩm thực quốc tế.