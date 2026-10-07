Thủ tướng Australia tin tưởng đạt mục tiêu hơn 80% năng lượng tái tạo vào năm 2030

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 6/10, Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố "sự lạc quan" là yếu tố quan trọng để đạt được các hành động môi trường toàn cầu, đồng thời bày tỏ tin tưởng Australia sẽ hoàn thành mục tiêu đạt 82% năng lượng tái tạo vào năm 2030, bất chấp những khó khăn trong quá trình chuyển đổi năng lượng trong nước hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị tiền Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Pre-COP) diễn ra ở Fiji, nhà lãnh đạo Australia nhấn mạnh trong quý IV/2025, năng lượng tái tạo lần đầu tiên đã chiếm hơn một nửa nguồn cung năng lượng của nước này. Ông Albanese lưu ý đây là quý ghi nhận mức tiêu thụ năng lượng cao kỷ lục, qua đó chứng minh tính khả thi của mục tiêu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Australia cũng đề cập về những tác hại của biến đổi khí hậu, đồng thời cảnh báo khu vực Thái Bình Dương về hiện tượng siêu El Nino dự kiến sẽ gây ra các hình thái "thời tiết cực đoan" trong mùa Hè tới. Tuy nhiên, ông khẳng định tinh thần lạc quan tập thể sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy sự thay đổi.

Thông điệp lạc quan của ông Albanese được đưa ra trong bối cảnh hội nghị Pre-COP năm nay không thu hút được sự tham gia đông đảo như kỳ vọng.

Mặc dù Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen từng cam kết sẽ thu hút sự chú ý của toàn cầu đến với Fiji và Tuvalu trong tuần này, sự kiện chỉ quy tụ được hơn 30 bộ trưởng, chưa bằng một nửa con số 70 bộ trưởng tham dự Pre-COP tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào năm 2023.

Hội nghị có sự góp mặt của 14 nhà lãnh đạo, song chỉ có hai đại diện đến từ ngoài khu vực Thái Bình Dương là Tổng thống Timor-Leste Jose Manuel Ramos-Horta và Tổng thống Mauritius Dharam Gokhool (theo thông lệ, các nhà lãnh đạo cấp cao thường chỉ tham dự sự kiện COP chính thức thay vì các hội nghị tiền COP).