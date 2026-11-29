Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của Tổng Thư ký và Ban Thư ký ASEAN đối với tiến trình hợp tác trong khối cũng như sự hỗ trợ tích cực dành cho Việt Nam và các nước thành viên thời gian qua.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của Tổng Thư ký Kao Kim Hourn, Ban Thư ký ASEAN sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu chung của Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu và sẽ tiếp tục tham gia, đóng góp một cách chủ động, tích cực, có trách nhiệm vào tiến trình hội nhập ASEAN.

Thủ tướng đề nghị Tổng Thư ký và Ban Thư ký phát huy hiệu quả vai trò điều phối, hỗ trợ triển khai các sáng kiến của Việt Nam trong ASEAN, cùng các nước thành viên đẩy mạnh huy động nguồn lực từ các đối tác để thúc đẩy hợp tác tiểu vùng và thu hẹp khoảng cách phát triển, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, chủ động thích ứng và phát triển bao trùm, bền vững.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trân trọng mời Tổng Thư ký tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2027 với chủ đề “Định hình một ASEAN sẵn sàng cho tương lai” và đóng góp ý tưởng nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nội dung Diễn đàn với nghị sự chung của ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Ảnh: chinhphu.vn

Về phần mình, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11).

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, trong đó có hợp tác tiểu vùng và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cũng mong muốn Việt Nam cùng các nước thành viên ASEAN khác ủng hộ Ban Thư ký tăng cường năng lực điều phối, nghiên cứu, tham mưu nhằm hỗ trợ hiệu quả quá trình hiện thực hóa các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Tùng Dương