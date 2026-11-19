Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan khẳng định, nước này không có kế hoạch gia nhập NATO. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn TASS đưa tin, phát biểu tại phiên hỏi đáp ở Quốc hội, ông Pashinyan cho biết, Armenia không ký văn kiện xác định các nguyên tắc chủ chốt về an ninh châu Âu tại Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Dublin (Ireland) do văn kiện có nhiều nội dung đề cập NATO.

Thủ tướng Pashinyan giải thích, Armenia không tham gia ký kết vì văn kiện đề cập quá nhiều đến NATO. Ông nhấn mạnh lập trường của Yerevan đã được nêu rõ: Armenia đã khởi động tiến trình gia nhập EU, nhưng không có quyết định hay chủ trương theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Ông Pashinyan cho biết, Armenia đồng tình với phần lớn nội dung còn lại của văn kiện, song không thể thông qua một chính sách hướng tới việc gia nhập liên minh quân sự này. Theo ông, các đối tác châu Âu đã hiểu lập trường của Yerevan.

Ngày 13/11, khoảng 40 quốc gia đã ký văn kiện tại Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Dublin. Tài liệu nêu những nguyên tắc mà các nước ký kết xác định là nền tảng của an ninh châu Âu

Theo trang tin Modern.az, ông Pashinyan đã đối mặt yêu cầu từ chức của phe đối lập. Cụ thể, Thủ tướng Armenia tuyên bố, nếu người dân bác bỏ dự thảo Hiến pháp mới trong cuộc trưng cầu ý dân, ông sẽ lập tức từ chức. Nếu dự thảo được thông qua, ông sẽ rời nhiệm sở sau khi hiệp ước hòa bình với Azerbaijan được ký kết, phê chuẩn và các nội dung khác của chương trình nghị sự hòa bình được triển khai.

Ông Pashinyan khẳng định, trong cả hai trường hợp, ông đều sẽ rời cương vị Thủ tướng, sau đó người dân sẽ quyết định tiến trình chính trị tiếp theo. Nhà lãnh đạo Armenia bày tỏ tin tưởng đa số người dân sẽ ủng hộ Hiến pháp mới.