Thủ tướng Anh tuyên bố không tái gia nhập EU ở thời điểm hiện tại

Theo Politico, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 26/10 đã nhắc lại mong muốn đưa nước này tái gia nhập EU, nhưng sẽ không thực hiện các bước đi nhằm đảo ngược Brexit trong nhiệm kỳ quốc hội hiện tại.

"Thành thật mà nói, tôi rất mong điều này xảy ra, nhưng tôi không hành động trước khi người dân thể hiện lập trường của họ. Tôi sẽ không áp đặt quan điểm cá nhân của mình trong vấn đề này. Chúng ta phải đảm bảo rằng công chúng là người quyết định. Tôi sẽ không đề xuất việc tái gia nhập EU trong nhiệm kỳ quốc hội này. Chúng ta còn cách rất xa mục tiêu đó vào thời điểm hiện tại, nhưng chúng ta cần thực hiện một số bước đi thiết thực để cải thiện các thỏa thuận hiện có, giúp chúng vận hành hiệu quả hơn", ông Burnham cho biết.

Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: X/@andyburnham

Trong bình luận của mình, Thủ tướng Burnham nhận định rằng cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016 đã không đem lại kết quả như mong đợi, khi việc rời EU khiến London suy yếu về kinh tế và không còn đảm bảo khả năng kiểm soát nhập cư.

"Tiến trình Brexit khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì từng được đề xuất trong chiến dịch trưng cầu dân ý. Trước Brexit, có nhiều công dân EU đến Anh làm việc vài năm rồi trở về nước, tạo nên hình thức di cư luân chuyển khác với hiện tại", ông Burnham nói.

Thủ tướng Anh nhấn mạnh rằng London sẽ có những bước đi nhằm cải thiện quan hệ với EU, nhưng loại trừ khả năng Anh gia nhập Khu vực Schengen hoặc từ bỏ đồng bảng để sử dụng đồng euro.

Theo giới quan sát, bất kỳ động thái nào nhằm tăng cường quan hệ với EU cũng có thể khơi lại cuộc tranh luận về Brexit vốn chưa hoàn toàn lắng xuống. Phe bảo thủ tại Anh từ trước tới nay luôn phản đối khả năng đưa vấn đề này trở lại tâm điểm chính trị, trong khi ngay trong Công đảng cũng có những ý kiến thận trọng trước việc tranh luận về tư cách thành viên EU.