Thủ tướng Anh tuyên bố chính thức về vấn đề Brexit, cáo buộc Iran đứng sau một âm mưu, Tehran nói gì?

Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định không lật ngược hoàn toàn kết quả Brexit. (Nguồn: Anadolu)

Gia tăng sức ép với Iran

Phát biểu trước các nghị sĩ, Thủ tướng Burnham cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gần như chắc chắn chỉ đạo âm mưu khủng bố bị cáo buộc nhằm vào căn cứ không quân Fairford hồi tháng trước.

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 9 tại căn cứ thuộc hạt Gloucestershire, vốn được Không quân Mỹ sử dụng, dẫn đến một cuộc điều tra chống khủng bố quy mô lớn. Năm người đã bị bắt giữ do tình nghi phạm các tội danh liên quan khủng bố.

Ông Burnham khẳng định, London sẽ không dung thứ cho những mối đe dọa trên lãnh thổ Anh, đồng thời cam kết sử dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn Iran lợi dụng mạng lưới tội phạm và các nguồn tài chính liên quan nhằm gây tổn hại cho nước này.

Chính phủ Anh đã áp đặt lệnh phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh đối với hai công dân Iran.

Ngoại trưởng Anh Ed Miliband cho biết, London đã triệu Đại sứ Iran để phản đối những hoạt động mà Anh mô tả là có tính chất gây tổn hại, đồng thời nhấn mạnh chính phủ sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh quốc gia. Ông cũng cho biết, IRGC đã được đưa vào diện áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền mới của Anh nhằm đối phó với những mối đe dọa từ quốc gia nước ngoài.

Về phía Iran, Đại sứ nước này tại London Seyed Ali Mousavi ngày 12/10 tiếp tục bác bỏ cáo buộc Tehran liên quan vụ việc.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, trong cuộc gặp với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Stephen Doughty, ông Mousavi kêu gọi phía London không đưa ra kết luận khi chưa có bằng chứng. Đại sứ Iran đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng hợp tác với các cơ quan hữu quan của hai nước để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trong bài phát biểu tại Quốc hội, ngoài vấn đề Iran, ông Burnham cũng đề cập tình hình an ninh tại Trung Đông, cho biết Anh đã điều động lực lượng phòng không và máy bay tiếp dầu Voyager tới Saudi Arabia để hỗ trợ bảo vệ dân thường trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Theo Thủ tướng Anh, máy bay Voyager đã hoàn thành 14 nhiệm vụ tác chiến. Ông lên án các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh và khẳng định London sẽ tiếp tục ủng hộ Saudi Arabia trong việc đối phó Houthi.

Tìm cách tăng cường quan hệ với EU

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Burnham kêu gọi tiến hành thảo luận về tương lai quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) trước thềm hội nghị thượng đỉnh hai bên dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Ông cho rằng, hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác châu Âu có thể giúp Anh thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát tình trạng người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ, đồng thời bảo vệ các giá trị và lợi ích an ninh.

Thủ tướng Burnham cũng khẳng định không có ý định tổ chức lại cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, trong đó cử tri Anh bỏ phiếu rời EU. Ông nhấn mạnh việc tôn trọng kết quả này, đồng thời bác bỏ khả năng đưa Anh trở lại thị trường chung hoặc liên minh thuế quan của EU, cũng như khôi phục quyền tự do đi lại giữa Anh và khối.

Theo ông, những giới hạn trên phù hợp với các cam kết trong cương lĩnh tranh cử của Công đảng năm 2024, trong đó cam kết duy trì việc Anh đứng ngoài EU, nhưng đồng thời tìm cách thiết lập lại quan hệ và tăng cường hợp tác với các đối tác châu Âu.

Ông cho rằng, việc tận dụng những cơ hội hợp tác nhằm thúc đẩy kinh tế và xử lý vấn đề nhập cư là trách nhiệm của chính phủ, đồng thời cảnh báo việc bỏ qua những cơ hội đó sẽ là thiếu trách nhiệm.

Thủ tướng Anh cũng nhận định, quan điểm của công chúng nước này về quan hệ với EU đã có những thay đổi, tạo cơ sở để thảo luận về cách tiếp cận mới mà không phải đảo ngược quyết định Brexit hay từ bỏ các cam kết hiện có.