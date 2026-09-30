Thủ tướng Anh tính 'viết lại' quan hệ với EU, Brexit lại nóng trên chính trường

Thủ tướng Anh Andy Burnham phát biểu tại Hội nghị thường niên Công đảng ở Liverpool. (Nguồn: Financial Times)

Phát biểu tại Hội nghị thường niên Công đảng ở Liverpool, người đứng đầu chính phủ Anh nhận định, Brexit đã gây ra nhiều tác động tiêu cực hơn lợi ích đối với nước này.

Cũng theo Thủ tướng Anh, London cần xác định rõ hướng phát triển quan hệ lâu dài với EU, hiện vẫn là thị trường lớn nhất của Anh.

Trên cơ sở đó, chính phủ nước này muốn tìm kiếm một hướng đi phù hợp, tạo nền tảng cho tăng trưởng và nâng cao đời sống người dân trong những năm tới.

Thủ tướng Andy Burnham cho biết sẽ tận dụng hội nghị thượng đỉnh Anh-EU để công bố các phương án về quan hệ lâu dài với các đối tác châu Âu.

Theo nhà lãnh đạo Công đảng, có nhiều lựa chọn khác nhau và London cần tìm được tiếng nói chung trong nước về một hướng đi, từ đó xác định rõ vị thế của Anh, cũng như quan hệ với châu Âu trong thời gian tới.

Trước đó, Anh và EU đã nhất trí phối hợp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào cuối năm.

Các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai bên thời gian qua tập trung vào nhiều vấn đề như an ninh, quốc phòng, thương mại, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát nhập cư.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Thủ tướng Burnham để ngỏ khả năng đưa quan hệ Anh-EU sang một giai đoạn mới.

Hồi tháng 9, khi được hỏi về khả năng đưa cam kết tái gia nhập EU vào cương lĩnh tranh cử trong tương lai, người đứng đầu Công đảng cho rằng, đây là vấn đề “của một ngày khác”, đồng thời khẳng định ưu tiên trước mắt là khôi phục quan hệ với các đối tác châu Âu.

Tuy nhiên, bất kỳ động thái nào nhằm tăng cường quan hệ với EU cũng có thể khơi lại cuộc tranh luận về Brexit vốn chưa hoàn toàn lắng xuống kể từ cuộc trưng cầu ý dân năm 2016.

Các lực lượng bảo thủ tại Anh đã phản đối khả năng đưa vấn đề này trở lại tâm điểm chính trị, trong khi ngay trong Công đảng cũng có những ý kiến thận trọng trước việc mở lại tranh luận về tư cách thành viên EU.

Dẫu vậy, chính phủ Anh vẫn đang từng bước thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với EU.

Trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9, Thủ tướng Burnham và lãnh đạo EU nhấn mạnh mục tiêu đạt kết quả tích cực tại hội nghị thượng đỉnh Anh-EU, đồng thời tăng cường phối hợp trước những thách thức chung về an ninh và kinh tế.

(theo Euronews)