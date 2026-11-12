Thủ tướng Anh: Năng lượng sạch là con đường duy nhất bảo đảm an ninh năng lượng

Thủ tướng Anh Andy Burnham phát biểu tại Hội nghị COP31 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/11. (Nguồn: Bloomberg)

Theo nhà lãnh đạo Anh, hai cuộc xung đột tại hai châu lục đã đẩy giá nhiên liệu và chi phí khí đốt của các hộ gia đình, doanh nghiệp trên toàn cầu tăng mạnh.

Trước thực tế đó, Thủ tướng Andy Burnham nhấn mạnh: “Chuyển đổi sang năng lượng sạch là con đường duy nhất bảo đảm an ninh năng lượng. Điện khí hóa là cách chúng ta bảo vệ các gia đình trước những cú sốc nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu”.

Trên tinh thần này, người đứng đầu chính phủ Anh tái khẳng định cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời nhấn mạnh, điện khí hóa sẽ góp phần tạo thêm việc làm và giảm hóa đơn năng lượng cho các hộ gia đình.

Minh chứng cho định hướng trên, Thủ tướng Anh dẫn hai dự án điện gió ngoài khơi vừa được phê duyệt ngày 11/11, được kỳ vọng thu hút hàng tỷ Bảng Anh vốn đầu tư và tạo ra hàng nghìn việc làm.

Đặt vấn đề khí hậu trong mối liên hệ với an ninh quốc gia, Thủ tướng Andy Burnham công bố bổ nhiệm bà Madeleine Alessandri làm Đặc phái viên đầu tiên của Anh về an ninh khí hậu.

Cùng với đó, London tuyên bố ủng hộ chương trình Amplify, sáng kiến hướng tới huy động 5 tỷ Bảng Anh (tương đương hơn 6,6 tỷ USD) từ khu vực tư nhân để tài trợ cho các dự án năng lượng sạch trên toàn thế giới.

Hướng tới nhiệm kỳ Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào năm 2027, Thủ tướng Andy Burnham khẳng định, Anh sẽ ưu tiên tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy hợp tác về nợ, phát triển và bảo hiểm.

Qua đó, London hướng tới gắn kết mục tiêu chuyển đổi năng lượng với an ninh kinh tế và huy động nguồn lực quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu.

(theo Anadolu)