Thủ tướng Anh khẳng định chưa tính tái gia nhập EU

Thủ tướng Anh Andy Burnham phát biểu trước số 10 Phố Downing, London. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Good Morning Britain của kênh ITV, ông Burnham bày tỏ mong muốn chứng kiến Anh trở lại EU, nhưng nhấn mạnh sẽ không đi trước nguyện vọng của công chúng hay áp đặt quan điểm cá nhân. Ông khẳng định tiếp tục tuân thủ các cam kết trong cương lĩnh tranh cử của Công đảng, trong đó có việc không trở lại thị trường chung và liên minh thuế quan EU trong nhiệm kỳ này.

Nhìn lại 10 năm kể từ cuộc trưng cầu ý dân về Brexit, Thủ tướng Anh cho rằng kết quả không diễn ra như những gì được đưa ra vào thời điểm đó. Theo ông, việc rời EU đã làm suy yếu nền kinh tế và khả năng kiểm soát nhập cư của Anh. Dù chưa đề xuất tái gia nhập EU, ông Burnham cho rằng thỏa thuận hiện nay chưa đáp ứng tốt lợi ích của Anh và cần được cải thiện theo cách nhận được sự ủng hộ của người dân. Ông cũng bác bỏ khả năng sớm tổ chức tổng tuyển cử.

Những phát biểu trên được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Anh – EU lần thứ hai, dự kiến diễn ra tại Brussels ngày 20/11. Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Burnham sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để thúc đẩy các thỏa thuận giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho nông dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh, chống di cư bất hợp pháp và tội phạm.

Hội nghị sẽ rà soát tiến triển kể từ cuộc gặp cấp cao đầu tiên tại London ngày 19/5/2025, khi hai bên nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược mới. Ông Burnham nhấn mạnh EU là thị trường lớn nhất và đối tác an ninh quan trọng của Anh, đồng thời kỳ vọng quan hệ chặt chẽ hơn sẽ giúp giảm gánh nặng thủ tục đối với doanh nghiệp và sức ép lên giá thực phẩm.

Năm 2026 đánh dấu 10 năm cuộc trưng cầu ý dân tháng 6/2016, khi khoảng 52% cử tri Anh ủng hộ rời EU. Anh chính thức rời khối năm 2020. Công đảng giành đa số ghế tại Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024; nhiệm kỳ Quốc hội hiện nay dự kiến kéo dài đến năm 2029 nếu không tổ chức bầu cử sớm.