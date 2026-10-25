Thủ tướng Anh kêu gọi thảo luận về việc khôi phục tự do di chuyển với EU

Thủ tướng Anh Andy Burnham . (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Sunday Times, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã kêu gọi một cuộc tranh luận cởi mở, dựa trên tình hình thực tế về khả năng khôi phục tự do di chuyển giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), khi Chính phủ Anh xem xét các lựa chọn để thắt chặt quan hệ với khối này.

Thủ tướng Anh thừa nhận rằng tự do di chuyển đã đặt ra những thách thức đáng kể trước khi Anh ra khỏi EU (còn gọi là Brexit), nhưng thực trạng di cư đã thay đổi kể từ sau đó.

Cán cân di cư (hiệu số giữa số người nhập cư và số người xuất cư) đã thay đổi, khi nhiều người nước ngoài nhập cư vĩnh viễn, không trở về quê hương, cho thấy cần có những trao đổi thẳng thắn về vấn đề này.

Ông cũng nhấn mạnh việc Anh mất quyền tiếp cận các thỏa thuận chia sẻ thông tin di cư của EU sau Brexit, bao gồm cả Eurodac, cơ sở dữ liệu sinh trắc học của khối được sử dụng để quản lý các đơn xin tị nạn.

Tuy nhiên, ông đã loại trừ việc khuyến nghị Anh sử dụng đồng euro hoặc gia nhập Khu vực Schengen, nơi mà việc kiểm tra biên giới nội bộ phần lớn đã bị bãi bỏ.

Ông dự kiến sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo EU tại một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels vào ngày 20/11 và đã cho biết rằng ông sẽ trình bày các lựa chọn khả thi cho mối quan hệ tương lai của Anh với khối này tại cuộc họp.

Cương lĩnh tranh cử năm 2024 của Đảng Lao động, hiện do ông Burnham lãnh đạo, đã loại trừ việc khôi phục tự do di chuyển, tái gia nhập thị trường chung EU hoặc tham gia liên minh thuế quan.

Trước đây, ông Burnham đã cam kết tôn trọng những tuyên bố đó, cho thấy rằng bất kỳ thay đổi cơ bản nào trong mối quan hệ của Anh với EU khó có thể xảy ra trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo./.