Thủ tướng Anh Andy Burnham phát biểu tại bữa tiệc thường niên của Thị trưởng Lon Don vào ngày 16/11. (Nguồn: Getty Images)

Báo Politico đưa tin, phát biểu tại tiệc chiêu đãi Thị trưởng Khu tài chính London, ông Burnham gọi Brexit là “quân cờ domino đầu tiên” trong xu hướng toàn cầu hướng tới chủ nghĩa biệt lập và chủ nghĩa bảo hộ. Theo ông, Anh cuối cùng đã rời EU trong tình trạng quan hệ không thuận lợi và tâm lý bất đồng. Ông cảnh báo nước này không thể tiếp tục trải qua một thập kỷ như vừa qua.

Thủ tướng Anh cho rằng, Brexit cũng phục vụ lợi ích của các đối thủ của phương Tây. Ông nói Nga mong muốn NATO chia rẽ và châu Âu suy yếu, qua đó giảm khả năng đối phó với các kế hoạch của Moscow tại Ukraine.

Ông đồng thời chỉ trích các chính phủ tiền nhiệm đã không quan tâm đúng mức đến các đồng minh và thể chế quốc tế, khiến vị thế của Anh suy giảm không chỉ ở châu Âu mà còn trên phạm vi rộng hơn.

Trước thềm Gội nghị thượng đỉnh Anh-EU dự kiến diễn ra tại Brussels, Bỉ, vào ngày 20/11, ông Burnham cho biết, London sẽ khởi động các cuộc thảo luận với các đối tác EU về những phương án định hình quan hệ lâu dài giữa hai bên.

Các phương án có thể bao gồm liên minh thuế quan, tham gia thị trường chung hoặc tái gia nhập EU. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, quá trình này cần thời gian và người dân Anh sẽ là bên quyết định ở từng giai đoạn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh đang đối mặt với những quan điểm khác nhau trong nội bộ Công đảng cầm quyền về mức độ xích lại gần EU. Ông khẳng định, mọi thỏa thuận mới trong nhiệm kỳ hiện tại sẽ không vượt qua các cam kết trong cương lĩnh tranh cử năm 2024 của Công đảng, đồng thời phải cải thiện thỏa thuận Brexit hiện hành và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động.

Trong khi đó, ông Sandro Gozi, Chủ tịch Phái đoàn Nghị viện EU-Anh, cho rằng, London sẽ không được tham gia quá trình ra quyết định hoặc xây dựng các quy định mới của EU về thực phẩm và đồ uống theo cơ chế hiện nay. Anh có thể được tham vấn, tương tự Thụy Sỹ, nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định của EU mà không có quyền quyết định, trừ khi tham gia thị trường chung.

Những phát biểu của ông Burnham đã làm nóng trở lại tranh luận về Brexit tại Anh. Cựu Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo việc khơi lại vấn đề này có thể gây tổn hại cho nhiệm kỳ của ông Burnham và Công đảng. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Cải cách Anh Nigel Farage từng cáo buộc Thủ tướng phản bội cử tri Brexit khi ông gợi ý khả năng khôi phục quyền tự do đi lại với EU.

Theo khảo sát của Ipsos công bố hồi tháng 10, 56% người dân Anh được hỏi ủng hộ việc nước này nộp đơn xin tái gia nhập EU, trong khi 51% ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.