Thủ tướng Anh đề xuất thảo luận khả năng khôi phục tự do đi lại với EU

Ông Andy Burnham tới cuộc họp của Công đảng ở London, Anh ngày 17/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong cuộc phỏng vấn với báo The Sunday Times công bố ngày 25/10, ông Burnham cho rằng cần đánh giá lại những thay đổi trong dòng người nhập cư kể từ khi Anh rời EU. Theo ông, trước Brexit, nhiều công dân EU đến Anh làm việc vài năm rồi trở về nước, tạo nên hình thức di cư luân chuyển khác với hiện nay. Thủ tướng nhấn mạnh cần xem xét vấn đề dựa trên thực tế và bằng chứng.

Ông Burnham cũng đề cập khả năng tăng cường quan hệ với EU, song khẳng định không có ý định đề xuất Anh gia nhập Khu vực Schengen hoặc từ bỏ đồng bảng để sử dụng đồng euro.

Những phát biểu trên được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Anh-EU dự kiến diễn ra tại Brussels ngày 20/11. Tuy nhiên, cương lĩnh tranh cử năm 2024 của Công đảng cầm quyền đã loại trừ việc khôi phục tự do đi lại, gia nhập thị trường chung và liên minh thuế quan. Do đó, bất kỳ thay đổi căn bản nào có thể phải chờ cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến vào năm 2029.

Nhập cư là một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc trưng cầu ý dân năm 2016, khi cử tri Anh bỏ phiếu rời EU với tỷ lệ sít sao. Sau Brexit, Anh áp dụng hệ thống cấp thị thực dựa trên thang điểm. Theo số liệu được báo The Guardian dẫn từ Cơ quan Thống kê quốc gia Anh, nhập cư ròng dài hạn giảm xuống khoảng 171.000 người năm 2025, so với 331.000 người năm trước đó.

Phát biểu của ông Burnham vấp phải phản ứng từ phe đối lập. Lãnh đạo đảng Reform UK Nigel Farage gọi đây là sự “phản bội” những người ủng hộ Brexit, trong khi đảng Bảo thủ cảnh báo việc khôi phục tự do đi lại có thể làm suy giảm quyền kiểm soát biên giới. Tại hội nghị tháng tới, hai bên dự kiến thúc đẩy các thỏa thuận về thực phẩm, đồ uống, cơ hội dịch chuyển dành cho thanh niên và giao dịch tín chỉ carbon.