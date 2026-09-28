Thủ tướng Anh đề xuất hệ thống chăm sóc xã hội miễn phí cho người dân

Thủ tướng Anh Andy Burnham trả lời phỏng vấn BBC ngày 27-9. Ảnh: Reuters

Trả lời BBC ngày 27-9, Thủ tướng Burnham cho biết mô hình ông hướng tới sẽ dựa trên những nguyên tắc của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), theo đó mọi người cùng đóng góp và đều được bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ khi cần thiết.

Theo ông, hệ thống chăm sóc xã hội hiện tại đang tạo ra gánh nặng tài chính lớn đối với nhiều cá nhân và gia đình. Khác với NHS, dịch vụ chăm sóc xã hội dành cho người trưởng thành ở Anh hiện được cung cấp dựa trên đánh giá khả năng tài chính của người sử dụng dịch vụ.

Ông Burnham dự kiến công bố tầm nhìn về cải cách lĩnh vực này vào ngày 30-9. Dù chưa đưa ra kế hoạch tài chính cụ thể, ông không loại trừ khả năng tăng thuế để thực hiện cải cách, thừa nhận đây có thể là những quyết định khó khăn và không được một bộ phận cử tri ủng hộ.

Thủ tướng Anh cho rằng việc cải tổ chăm sóc xã hội cũng có thể giúp giảm sức ép đối với NHS. Theo ông, tình trạng thiếu các dịch vụ chăm sóc phù hợp khiến một số lượng lớn bệnh nhân phải tiếp tục nằm viện dù đã đủ điều kiện xuất viện, do không có nơi hoặc dịch vụ cần thiết để trở về nhà.

Ông Burnham cũng cho rằng người dân ở Anh hiện không được hưởng mức hỗ trợ chăm sóc cá nhân tương tự một số khu vực khác của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chính phủ sẽ không triển khai cải cách một cách vội vàng.

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