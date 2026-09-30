Thủ tướng Anh để ngỏ khả năng tái gia nhập Liên minh châu Âu

Thủ tướng Anh Andy Burnham phát biểu tại đại hội của Công đảng ở Liverpool, ngày 29/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 30/9 cho biết Chính phủ Anh sẽ xem xét nhiều phương án về quan hệ lâu dài với Liên minh châu Âu (EU), trong đó không loại trừ khả năng London tái gia nhập khối.

Trả lời báo giới một ngày sau khi phát biểu tại Hội nghị thường niên của Công đảng, ông Burnham nói chính phủ có thể lựa chọn duy trì quan hệ hiện nay, xem xét tham gia liên minh thuế quan, tham gia thị trường chung hoặc “đi đến cùng," tức tái gia nhập EU.

Ông nhấn mạnh các phương án cần được đánh giá dựa trên tính khả thi cũng như những ưu điểm và hạn chế của từng lựa chọn.

Phát biểu tại hội nghị Công đảng ở Liverpool ngày 29/9, ông Burnham cho rằng Anh cần xác định một mối quan hệ lâu dài với các đối tác châu Âu, đồng thời tuyên bố Brexit đã gây “nhiều tác hại hơn lợi ích” đối với nước này. Ông cam kết sẽ đưa ra các phương án về quan hệ Anh-EU trong thời gian tới nhằm tìm kiếm sự đồng thuận trong nước.

Đây là bước đi xa hơn so với chủ trương của chính phủ tiền nhiệm dưới thời Thủ tướng Keir Starmer, vốn tập trung cải thiện quan hệ với EU nhưng loại trừ việc tái gia nhập thị trường chung và liên minh thuế quan. Ông Burnham trước đó cũng từng nói mong muốn Anh có thể tái gia nhập EU trong thời gian ông còn sống.

Trong các phương án được nhắc tới, cựu Bộ trưởng Tài chính George Osborne gần đây đề xuất Anh tái gia nhập liên minh thuế quan nhằm giảm các rào cản thương mại với EU nhưng không khôi phục quyền tự do đi lại.

Trong khi đó, đảng Dân chủ Tự do chủ trương đưa Anh trở lại thị trường chung như một phần của quan hệ đối tác rộng hơn về tăng trưởng và quốc phòng.

Chính phủ Anh dự kiến đưa ra các lựa chọn về quan hệ với EU vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Anh-EU dự kiến vào cuối tháng 11 hoặc sau đó. Việc thay đổi căn bản quan hệ với EU, nếu được đề xuất, sẽ còn phụ thuộc vào quá trình thảo luận và các quyết định chính trị tiếp theo.

Những phát biểu mới của Thủ tướng Burnham được đưa ra đúng thời điểm tròn 0 năm kể từ khi cử tri Anh lựa chọn rời EU trong cuộc trưng cầu ý dân năm 2016./.