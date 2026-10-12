Thủ tướng Anh cáo buộc Nga can thiệp cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình phát thanh trực tuyến The Rest Is Politics, ông Burnham cho biết sau khi nhậm chức hồi tháng 7, ông đã yêu cầu làm rõ liệu Nga có can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 hay không và nhận được câu trả lời khẳng định. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh không nêu cụ thể hình thức can thiệp cũng như bằng chứng làm cơ sở cho tuyên bố này.

Đại sứ quán Nga tại London chưa đưa ra phản hồi về phát biểu trên. Moskva trước đây nhiều lần bác bỏ cáo buộc can thiệp vào cuộc bỏ phiếu Brexit, cho rằng những cáo buộc như vậy xuất phát từ tâm lý chống Nga tại Anh.

Tuyên bố của ông Burnham khác với quan điểm của cựu Thủ tướng Boris Johnson, người từng ủng hộ Anh rời EU. Năm 2020, ông Johnson cho rằng không có bằng chứng về sự can thiệp của Nga vào cuộc trưng cầu dân ý. Cũng trong năm đó, Ủy ban Tình báo và An ninh của Quốc hội Anh công bố báo cáo cho biết chính phủ nước này chưa xác định được liệu Nga có can thiệp vào cuộc bỏ phiếu năm 2016 hay không. Báo cáo đồng thời nhận định Moskva từng tìm cách tác động đến cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Scotland năm 2014.

Trong cuộc bỏ phiếu năm 2016, khoảng 52% cử tri Anh ủng hộ rời EU, trong khi 48% muốn ở lại, mở đầu cho quá trình Anh chính thức rời khối vào năm 2020.

Ông Burnham cho rằng việc công khai các thông tin liên quan đến hoạt động can thiệp từ bên ngoài có thể giúp cử tri tại các nền dân chủ châu Âu nhận diện những nỗ lực tác động đến chính trường. Tháng trước, ông cũng đề cập khả năng vận động đưa Anh trở lại EU trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, qua đó tiếp tục khơi lại cuộc tranh luận về quan hệ giữa London và châu Âu.