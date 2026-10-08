Thủ tướng Anh Andy Burnham lần đầu tiên thăm Đức, nhấn mạnh hợp tác

Trong ngày 8/10, Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ tới Berlin để có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai bên sẽ khởi động một mối quan hệ đối tác an ninh chung mới giữa Anh và Đức.

Quan hệ đối tác này nhằm mục đích chống lại các hành động phá hoại, tấn công mạng và những mối đe dọa hỗn hợp khác thông qua việc tăng cường chia sẻ thông tin cũng như thiết lập các năng lực phối hợp trong giám sát, răn đe và ngăn chặn các mối đe dọa, cũng như xây dựng khả năng chống chịu trước những nguy cơ đe dọa cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với hàng loạt mối đe dọa an ninh hỗn hợp.

Thủ tướng Anh Andy Burnham nhậm chức vào ngày 20/7/2026, thay thế người tiền nhiệm Keir Starmer. Ảnh: Evening Standard

"Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp và nền dân chủ của chúng ta không phải là mối đe dọa xa xôi. Chúng xâm nhập vào tận nhà riêng và nơi làm việc của người dân, đồng thời được thiết kế nhằm khiến chúng ta trở nên yếu hơn và chia rẽ hơn", ông Burnham phát biểu trước chuyến thăm.

Trong bối cảnh này, người đứng đầu Phố Downing nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác giữa Anh và Đức "để phát hiện, vạch trần và ngăn chặn các hoạt động như vậy".

"An ninh và tăng trưởng luôn song hành, và cả hai đều cần được cảm nhận rõ nét tại mọi thị trấn và thành phố ở hai nước chúng ta", ông Burnham nói.

Trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên, ông Burnham và ông Merz cũng sẽ thảo luận về các thách thức lớn khác liên quan đến an ninh và địa chính trị mà châu Âu đang đối mặt, bao gồm việc hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh quốc gia Đông Âu đang chìm trong cuộc xung đột toàn diện.

Ngoài ra, hai bên cũng bàn về việc ứng phó với cuộc xung đột tại Trung Đông và giải quyết tác động từ sự gián đoạn các tuyến đường thương mại toàn cầu, chẳng hạn như eo biển Hormuz.

Đáng chú ý, họ cũng sẽ chủ trì Diễn đàn Tăng trưởng Khu vực Anh-Đức. Diễn đàn này nhằm quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Anh và Đức để thúc đẩy đầu tư và tăng cường quan hệ đối tác công nghiệp giữa 2 nền kinh tế hàng đầu châu Âu và thế giới.

Minh Đức (Theo DW, The Independent)